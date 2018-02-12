В Могилёвской области волонтёры помогают одиноким пожилым людям и инвалидам в уборке снега

Новости Беларуси. В Беларусь возвращаются морозы, а толщина снежного покрова будет увеличиваться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На такой прогноз синоптиков среагировали волонтеры в Могилевской области. Они предлагают одиноким пожилым людям и инвалидам помощь в уборке снега. Открыта телефонная горячая линия Белорусского республиканского союза молодежи. Позвонив на нее можно оставить заявку, и через несколько часов на место приезжает бригада с лопатами и искренним желанием помочь. Волонтеры знают всех своих подопечных и часто приезжают даже без просьбы.

Виктор Борисевич, житель деревни Буйничи:

Убрали двор, около двора, убрали снег. Ну конечно, спасибо большое.



Александр Иванов, волонтер:

Работа сама по себе несложная. Помочь таким людям – это хорошо. И для нас это плюс – поработать на свежем воздухе. Это как физподготовка небольшая.