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В Могилёвской области волонтёры помогают одиноким пожилым людям и инвалидам в уборке снега

12 февраля 2018 15:02
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Новости Беларуси. В Беларусь возвращаются морозы, а толщина снежного покрова будет увеличиваться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Могилёвской области волонтёры помогают одиноким пожилым людям и инвалидам в уборке снега-1

На такой прогноз синоптиков среагировали волонтеры в Могилевской области. Они предлагают одиноким пожилым людям и инвалидам помощь в уборке снега. Открыта телефонная горячая линия Белорусского республиканского союза молодежи. Позвонив на нее можно оставить заявку, и через несколько часов на место приезжает бригада с лопатами и искренним желанием помочь. Волонтеры знают всех своих подопечных и часто приезжают даже без просьбы.

В Могилёвской области волонтёры помогают одиноким пожилым людям и инвалидам в уборке снега-4

Виктор Борисевич, житель деревни Буйничи:
Убрали двор, около двора, убрали снег. Ну конечно, спасибо большое.

В Могилёвской области волонтёры помогают одиноким пожилым людям и инвалидам в уборке снега-7


Александр Иванов, волонтер:
Работа сама по себе несложная. Помочь таким людям – это хорошо. И для нас это плюс – поработать на свежем воздухе. Это как физподготовка небольшая.

Волонтеры не только убирают снег. Пожилых и инвалидов они посещают, когда нужна помощь по хозяйству.

В Могилёвской области волонтёры помогают одиноким пожилым людям и инвалидам в уборке снега-10

# общество # Благотворительная акция # Фотофакт # Александр Иванов # Виктор Борисевич

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