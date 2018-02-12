Прямой эфир

Печь блины и кататься на санях: в Беларуси начинается масленичная неделя

12 февраля 2018 12:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Поворот на весну: белорусы начинают празднование Масленицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Каждый день этой недели имеет свое название и назначение. Сегодня 12 февраля – «встреча». Принято делать ледяные горки. Ранее верили, что чем дальше катятся сани и чем громче смех – тем лучше будет урожай.

Печь блины и кататься на санях: в Беларуси начинается масленичная неделя-1

Печь блины и кататься на санях: в Беларуси начинается масленичная неделя-3

И именно сегодня начинают печь блины – символ солнца. Добавлять в них можно все, что угодно. Ведь впереди начинается пост. В Минске эти дни будут как никогда сытными. Неделя белорусской кухни продлится вплоть до Прощеного воскресенья, в ней участвует 90 ресторанов и кафе. В едином для всех меню – изысканные национальные блюда. Свиные ребрышки в глазури из кваса с картофельными копытками – одно из них.

# общество # Масленица в Беларуси # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Че, самовар и часы из грампластинок: что минчане делают со своими подъездами
12 февраля 2018 12:31

Че, самовар и часы из грампластинок: что минчане делают со своими подъездами

Призываются военнообязанные после 27 лет, которые находятся в запасе. Как в Беларуси проходят военные сборы
12 февраля 2018 09:49

Призываются военнообязанные после 27 лет, которые находятся в запасе. Как в Беларуси проходят военные сборы

Ремонт подъезда за счет жильцов: кто вправе выбирать цвет стен?
12 февраля 2018 09:45

Ремонт подъезда за счет жильцов: кто вправе выбирать цвет стен?