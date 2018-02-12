Печь блины и кататься на санях: в Беларуси начинается масленичная неделя

Новости Беларуси. Поворот на весну: белорусы начинают празднование Масленицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Каждый день этой недели имеет свое название и назначение. Сегодня 12 февраля – «встреча». Принято делать ледяные горки. Ранее верили, что чем дальше катятся сани и чем громче смех – тем лучше будет урожай.

И именно сегодня начинают печь блины – символ солнца. Добавлять в них можно все, что угодно. Ведь впереди начинается пост. В Минске эти дни будут как никогда сытными. Неделя белорусской кухни продлится вплоть до Прощеного воскресенья, в ней участвует 90 ресторанов и кафе. В едином для всех меню – изысканные национальные блюда. Свиные ребрышки в глазури из кваса с картофельными копытками – одно из них.