Че, самовар и часы из грампластинок: что минчане делают со своими подъездами

В доме по улице Якубовского, 36 ещё недавно письма не всегда доходили до своих адресатов.
Тому причина – старые ящики без замков.
В доме по улице Якубовского, 36 ещё недавно письма не всегда доходили до своих адресатов.
Тому причина – старые ящики без замков.
Да и сам подъезд вызывал у минчан неприятные ощущения.
Жильцы решили обратиться в ЖЭС.
После нехитрых подсчётов, они решили, что осилят косметический ремонт своими силами. Из 108 квартир 107 объединились финансово и сами привели свой подъезд в надлежащий вид.
Татьяна Сипачева:
Мы сделали несколько субботников. Их было 6. Больше, чем 35 человек из подъезда приняли личное участие.
Коммунальные службы, которые обслуживают наш дом, очень нам помогают.
Много вопросов, по которым мы обращались с соседями, было решено. Например, установлены светодиодные светильники в подъезде с датчиками движения, установлена новая дверь на чердак, на ней установлен замок, установлены поручни на первом этаже и при выходе из подъезда, вторая дверь заменена в подъезде, а контейнерная площадка тоже установлена во дворе силами коммунальных служб. Они нас поддерживают и хорошо относятся, когда к ним приходят с инициативами.
С появлением инициатора Татьяны, теперь на каждом этаже этого дома нашлись и те, кто проявляет себя активно в жизни всего подъезда.
Все вместе жильцы решают, что следует благоустроить, с чего начать и как это сделать.
Татьяна Сипачева:
С того момента, как я начала проводить собрания в подъезде, и мы провели косметический ремонт, заменили почтовые ящики, соседи на других этажей тоже активизировались, заменили несколько дверей в общие коридоры, И
И сделали там косметический ремонт без моей помощи.
То есть, люди начали договариваться между собой что-то делать для себя.
Дело сплотило жителей дома и старый подъезд стал общим достоянием.
Эллада Абдурахманова:
Соседи у нас дружные. С появлением Татьяны стало ещё лучше. Мы познакомились.
Если честно, жили – столько квартир и не знали друг друга.
Вот у нас с каждым месяцем, днём всё улучшается.
Татьяна Сипачева:
Некоторые соседи говорили о том, что не стоит ничего делать, потому что ничего не получится. Или некоторые говорили о том, что у нас в подъезде живёт много квартиросъёмщиков, поэтому не нужно. Но результат говорит сам за себя. 107 человек из 108 приняли участие. Это говорит о том, что людям нужно, что люди хотят участвовать, люди хотят жить в красивом подъезде.
В субботниках, например, половина участников – это были квартиросъёмщики.
Они тоже хотят жить в красивом подъезде.
Устав от серости подъездных стен, минчанин Леонид Кручинин решил свою проблему быстро и не хлопотно. А по поводу вложенных средств Леонид не кручинится, главное – вложение стоящее, и глаз радует.
Леонид Кручинин:
Я ни разу не пожалел о том, сколько я вложил сил, денег, и это меня ни разу не разочаровало. Мне это нравится.
Нашёл ребят из художественной академии.
Сначала хотел проект через ЖЭС воплотить, там была такая идея – что-то с переделкой подъездов.
Но потом понял, что через ЖЭС это сделать невозможно.
И, кроме тебя, этого никто не сделает. И вот договорился с ребятами-художниками молодыми, обсудили тематику, что почём, как и приступили к работе. И где-то в течение месяца всё это сделали.
С соседями, как признается Леонид, видится редко, но замечаний по поводу его проделок пока не поступало.
Леонид Кручинин:
Район мой, потому что мои родители здесь тоже недалеко живут. И я, как бы, всю жизнь прожил в этом районе.
Но в этом доме я живу лет 10, и захотелось как-то приукрасить всё.
Я это делал как для себя, так и для окружающих.
Мне приятно, когда люди радуются. Когда они видят какие-то краски, свет. Мне кажется, это всегда приятно: дарить какую-то радость людям. Вот в этом действии я посчитал, что есть какая-то радость. И надеюсь, что я прав.
Над выбором сюжета для оформления, как в народе говорят, «тамбура», долго голову ломать не пришлось.
Леонид Кручинин:
Все – личности неординарные.
И они мне близки по духу, и визуально.
А потом ещё получилось, когда я стал изучать их биографии, уже после того, как мы всё это нарисовали, что они жили, оказывается, в одни и те же годы. Это достаточно интересно.
Ещё одно совпадение: Леонид живет в одном районе Минска с жильцами дома на улице Якубовского. Соседи надеются, что их пример поможет другим минчанам сделать свою повседневную жизнь уютнее и ярче.