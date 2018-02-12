Че, самовар и часы из грампластинок: что минчане делают со своими подъездами

В доме по улице Якубовского, 36 ещё недавно письма не всегда доходили до своих адресатов. Тому причина – старые ящики без замков.



Да и сам подъезд вызывал у минчан неприятные ощущения.

Жильцы решили обратиться в ЖЭС.

После нехитрых подсчётов, они решили, что осилят косметический ремонт своими силами. Из 108 квартир 107 объединились финансово и сами привели свой подъезд в надлежащий вид.

Татьяна Сипачева:

Мы сделали несколько субботников. Их было 6. Больше, чем 35 человек из подъезда приняли личное участие.

Коммунальные службы, которые обслуживают наш дом, очень нам помогают.

Много вопросов, по которым мы обращались с соседями, было решено. Например, установлены светодиодные светильники в подъезде с датчиками движения, установлена новая дверь на чердак, на ней установлен замок, установлены поручни на первом этаже и при выходе из подъезда, вторая дверь заменена в подъезде, а контейнерная площадка тоже установлена во дворе силами коммунальных служб. Они нас поддерживают и хорошо относятся, когда к ним приходят с инициативами.

С появлением инициатора Татьяны, теперь на каждом этаже этого дома нашлись и те, кто проявляет себя активно в жизни всего подъезда.

Все вместе жильцы решают, что следует благоустроить, с чего начать и как это сделать.



Татьяна Сипачева:

С того момента, как я начала проводить собрания в подъезде, и мы провели косметический ремонт, заменили почтовые ящики, соседи на других этажей тоже активизировались, заменили несколько дверей в общие коридоры, И

И сделали там косметический ремонт без моей помощи.

То есть, люди начали договариваться между собой что-то делать для себя.



Дело сплотило жителей дома и старый подъезд стал общим достоянием.

Эллада Абдурахманова:

Соседи у нас дружные. С появлением Татьяны стало ещё лучше. Мы познакомились.

Если честно, жили – столько квартир и не знали друг друга.

Вот у нас с каждым месяцем, днём всё улучшается.

Татьяна Сипачева:

Некоторые соседи говорили о том, что не стоит ничего делать, потому что ничего не получится. Или некоторые говорили о том, что у нас в подъезде живёт много квартиросъёмщиков, поэтому не нужно. Но результат говорит сам за себя. 107 человек из 108 приняли участие. Это говорит о том, что людям нужно, что люди хотят участвовать, люди хотят жить в красивом подъезде.

В субботниках, например, половина участников – это были квартиросъёмщики.

Они тоже хотят жить в красивом подъезде.



Устав от серости подъездных стен, минчанин Леонид Кручинин решил свою проблему быстро и не хлопотно. А по поводу вложенных средств Леонид не кручинится, главное – вложение стоящее, и глаз радует.



Леонид Кручинин:

Я ни разу не пожалел о том, сколько я вложил сил, денег, и это меня ни разу не разочаровало. Мне это нравится.

Нашёл ребят из художественной академии.

Сначала хотел проект через ЖЭС воплотить, там была такая идея – что-то с переделкой подъездов.

Но потом понял, что через ЖЭС это сделать невозможно.

И, кроме тебя, этого никто не сделает. И вот договорился с ребятами-художниками молодыми, обсудили тематику, что почём, как и приступили к работе. И где-то в течение месяца всё это сделали.



С соседями, как признается Леонид, видится редко, но замечаний по поводу его проделок пока не поступало.



Леонид Кручинин:

Район мой, потому что мои родители здесь тоже недалеко живут. И я, как бы, всю жизнь прожил в этом районе.

Но в этом доме я живу лет 10, и захотелось как-то приукрасить всё.

Я это делал как для себя, так и для окружающих.

Мне приятно, когда люди радуются. Когда они видят какие-то краски, свет. Мне кажется, это всегда приятно: дарить какую-то радость людям. Вот в этом действии я посчитал, что есть какая-то радость. И надеюсь, что я прав.

Над выбором сюжета для оформления, как в народе говорят, «тамбура», долго голову ломать не пришлось.





Леонид Кручинин:

Все – личности неординарные.

И они мне близки по духу, и визуально.