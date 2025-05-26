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В Гродно подвели итоги молодёжного конкурса бизнес-идей

26 мая 2025 06:51
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Умная упаковка, индикаторы для определения свежести продуктов и озеленение крыш. В Гродно подвели итоги молодежного конкурса бизнес-идей. Свои проекты представили полсотни школьников и студентов. Победители получили денежные призы, которые пойдут на реализацию идей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гродно подвели итоги молодёжного конкурса бизнес-идей-2

Конкурс по инициативе комитета экономики облисполкома проводится третий раз. Он призван повышать популярность предпринимательства среди молодежи, оказывать содействие в реализации перспективных бизнес-идей. Поддержка – прежде всего проектам, направленным на социально-экономическое развитие региона.

В Гродно подвели итоги молодёжного конкурса бизнес-идей-4

Дарья Ермак, студентка Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:
Мы стремимся упростить работу неонатологов, создать мобильное приложение, в будущем это будут какие-нибудь адаптивные версии для часов или для планшетов. Мы хотим, чтобы врачи тратили меньше времени на заполнение бумаг, чтобы это было все автоматически.

В Гродно подвели итоги молодёжного конкурса бизнес-идей-6

Александр Комендант, председатель комитета экономики Гродненского облисполкома
Это является итоговым мероприятием, когда мы в течение года ездим по школам, университетам в рамках проведения разъяснительной работы с учащимися по популяризации бизнеса, определения их бизнес-инициатив. У членов жюри задача стояла очень сложная, было порядка 50 проектов, из которых в финал вышли 12.

На мероприятие пригласили также опытных и успешных предпринимателей. Они рассказали, с чего начинали, как боролись со сложностями, рисковали для достижения цели, росли и укрупнялись.

# Молодежь Беларуси # Конкурс

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