В Гродно подвели итоги молодёжного конкурса бизнес-идей

Умная упаковка, индикаторы для определения свежести продуктов и озеленение крыш. В Гродно подвели итоги молодежного конкурса бизнес-идей. Свои проекты представили полсотни школьников и студентов. Победители получили денежные призы, которые пойдут на реализацию идей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Конкурс по инициативе комитета экономики облисполкома проводится третий раз. Он призван повышать популярность предпринимательства среди молодежи, оказывать содействие в реализации перспективных бизнес-идей. Поддержка – прежде всего проектам, направленным на социально-экономическое развитие региона.

Дарья Ермак, студентка Гродненского государственного университета имени Янки Купалы: Мы стремимся упростить работу неонатологов, создать мобильное приложение, в будущем это будут какие-нибудь адаптивные версии для часов или для планшетов. Мы хотим, чтобы врачи тратили меньше времени на заполнение бумаг, чтобы это было все автоматически.

Александр Комендант, председатель комитета экономики Гродненского облисполкома

Это является итоговым мероприятием, когда мы в течение года ездим по школам, университетам в рамках проведения разъяснительной работы с учащимися по популяризации бизнеса, определения их бизнес-инициатив. У членов жюри задача стояла очень сложная, было порядка 50 проектов, из которых в финал вышли 12.

На мероприятие пригласили также опытных и успешных предпринимателей. Они рассказали, с чего начинали, как боролись со сложностями, рисковали для достижения цели, росли и укрупнялись.