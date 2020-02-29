В Могилёве во время концерта эвакуировали 2 тысячи человек. Спасатели, силовики и медики провели совместные учения

Новости Беларуси. Испытание огнем на этой неделе прошли спасатели, силовики и медики. В Могилеве специалисты ведомств продемонстрировали слаженность своих действий в экстренной ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По легенде, в Ледовом дворце во время концерта в плен дыма и огня попали 2 тысячи человек. Спасатели помогли эвакуировать людей, потушили пожар. Медики оказали помощь пострадавшим, а силовики обезвредили опасных преступников. Обо всем по порядку – корреспондент Ирина Недобоева.

Ирина Недобоева, корреспондент:

Во время концерта в Ледовом дворце сработала пожарная сигнализация: обнаружено задымление. Прямо сейчас из здания эвакуируют 2 тысячи человек. Но некоторые зрители оказались заблокированными на верхних этажах.

На этих кадрах видно, как в одной команде работают сразу несколько экстренных служб: спасатели, используя подъемник пытаются добраться до тех, кто застрял на балконе. А в это время медики и волонтеры на месте оказывают помощь пострадавшим.

Виктор Ковальчук, специалист Могилевской областной организации Белорусского Общества Красного Креста:

Каждый человек должен знать, как спасти свою жизнь, как не попасть в какую-то беду. Конечно, такие мероприятия позволяют узнать что-то новое, вспомнить свои навыки.

Силовикам предстоит задержать предполагаемого вооруженного преступника, а спасатели тушат охваченную огнем легковушку. Тысячи людей, оказавшиеся невольными участниками происходящего, делятся впечатлениями. Конечно, никому не хотелось бы оказаться в такой ситуации в реальной жизни, поэтому к учениям могилевчане постарались отнестись с пониманием:

Честно, дай Бог, чтобы у нас не было таких ситуаций в городе, чтобы у нас все было хорошо. Чувствуется подготовка, что мы в безопасности и все будет хорошо.

Все службы, которые занимались этой ликвидацией, достаточно хорошо провели свой инструктаж. Учения с такой легендой и таким количеством людей проходят в Могилеве впервые. К подобным ситуациям, как показывает практика, нужно быть готовыми. Вспомнить хотя бы страшную трагедию в Пермском ночном клубе, где в 2009 году пожар унес жизни 156 человек. Или торговый центр «Зимняя вишня» в Кемерово: тогда погибли 37 детей.

После многочисленных проверок выяснилось, что к действиям в таких условиях и персонал, и экстренные службы оказались не готовы. Плюс к этому еще и многочисленные нарушения пожарной безопасности.

Валерий Малашко, заместитель председателя Могилевского облисполкома:

Сегодня мы должны все эти вещи довести до автоматизма. Убедиться самим, что отработанные алгоритмы и правила поведения сегодня соответствуют реальным угрозам. Ну и, соответственно, более смело смотреть дальше в жизнь.