В Бресте прошли памятные мероприятия накануне всенародного дня памяти жертв Великой Отечественной

Новости Беларуси. В приграничном Бресте, городе, жители которого первыми приняли на себя удар войны, памятные мероприятия прошли накануне всенародного дня памяти жертв Великой Отечественной. Традиционно, главная пешеходная улица города стала площадкой для реконструкции последних часов мирной жизни.

Сегодня все они еще живы. За несколько часов до войны в Бресте, городе, который первым услышал звуки войны, было по выходному празднично и спокойно. Накануне памятной даты начала Великой Отечественной Брест на вечер вернулся в прошлое. На главной пешеходной улице прошла реконструкция последнего мирного дня.

Зинаида Кульша, заведующая научно-просветительского отдела Брестского областного краеведческого музея:

Спокойно, мирно. Вечером танцы под звуки духового оркестра, вальсировали.

«Последний мирный день» в Бресте вместил в себя многое. В череде памятных событий - перезахоронение павших защитников Цитадели, чьи останки были найдены в районе Восточных валов Кобринского укрепления. Сегодня на мемориальных плитах на одну фамилию стало больше — после тщательных исследований имя рядового Зинченко вписано в героическую оборону Крепости. Впереди у сотрудников мемориала еще много работы: из теперь уже 1022 захороненных здесь солдат, известны имена лишь 277.

Григорий Бысюк, директор мемориального комплекса «Брестская Крепость- Герой»:

Буквально выцарапаны фамилия и инициалы Пешехонова. По остальным именам - это кропотливая работа сотрудников нашего мемориала.

На Брестской земле Асланбек Джаппуев впервые. Под этой плитой покоится прах его деда. Сегодня гость из Кабардино-Балкарии привез на могилу предка родную землю.

Асланбек Джаппуев:

Так как он был с Кабардино-Балкарии, он мог и свой дом защитить, но наряду со своими товарищами, с которыми он воевал, ему пришлось защищать эту землю.

Надежда Ульбашева:

Мы просто отдали вам частичку долга, которую должны отдать все россияне. Вы приняли первый удар. Брестская Крепость приняла первый удар. Она защитила нашу советскую страну. Мы низко в пояс кланяемся даже белорусским детям за то, что и деды, прадедеды стояли на защите нашей родины.

Отдать дань памяти павшим и примерить на себя все ужасы первых военных часов - участники военно-исторических клубов уверены, в реконструкции главное - сохранить историческую правду.

Трофим Пят:

Узнавая эту историю мы понимаем, где правда, где ложь. И когда нам начинают пытаться доказать, что была одна винтовка на троих - это ложь.

В тот теплый июльский вечер жители Бреста не могли и предположить, что следующее мирное 21 июня наступит лишь через 4 года. Уже утром город проснется от звуков рвущихся бомб. Спустя 72 года в минуты начала войны, Брестской Крепости вновь прозвучат выстрелы, услышав которые, собравшиеся в этот день в Бресте снова вспомнят своих родных, о которых они из-за той страшной войны только слышали. Вспомнят о том времени в эту же минуту и в Минске. На площади Победы будут возложены цветы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мирный рассвет в Брестской Крепости встретят и участники патриотической акции «Поезд Памяти. Ленинград-Минск-Брест». Две с половиной сотни пассажиров - ветераны, жители блокадного Ленинграда, школьники и общественные деятели уже прибыли в Беларусь.

22 июня в 4 часа утра, в день начала Великой Отечественной, они возложат цветы и венки у стен легендарной цитадели. А 21 июня гости посетили Курган Славы, мемориал «Хатынь» и историко-культурный комплекс «Линия Сталина».

Главная цель акции — дать возможность пообщаться представителям разных поколений. Тем более что многие из сегодняшних гостей видели войну своими глазами.

Иван Ярков, ветеран пограничных войск (Россия):

Это большое дело, и я считаю, что именно ежегодно нужно проводить такие мероприятия, больше привлекать молодежь, школьников, чтобы поездили, посмотрели, воочию убедились, чего стоила наша свобода.

Дмитрий Усенко, ветеран военно-морского флота (Россия):

Это сплочает молодежь и стариков, ветеранов, они относятся к нам доброжелательно. Интересует их, вопросы задают.

Дмитрий Поштаренко, участник акции «Поезд Памяти. Ленинград-Минск-Брест» (Россия):

Поднимаешь глаза – на тебя смотрит ветеран, в глазах которого отвага, Красная Звезда рядом, рассказывает истории их прошлого, спрашивает что-то.

Марина Мухарина, организатор акции «Поезд Памяти. Ленинград-Минск-Брест» (Россия):

Нынешнее поколение молодежи – поколение визуалов. Для них просто так почитать из книжки – невозможно. Им надо показать, дать потрогать. И наша акция – уникальная возможность, чтобы молодежь пообщалась с ветеранами.