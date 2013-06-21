Новости Беларуси. Быхов готовится принять День белорусской письменности. К первому сентября город приобретет совершенно новый облик: активно ведется благоустройство центра, строится новый бассейн, идет реконструкция кинотеатра, Дворца культуры, а также зданий авто- и железнодорожного вокзалов. Помимо этого, начаты масштабные работы по восстановлению уникального памятника архитектуры ХVII века - Быховского замка.

С ходом проведения подготовки города к празднику письменности 21 июня ознакомился вице-премьер. Анатолий Тозик также посетил ряд объектов в Александрии, где 6-7 июля уже в четвёртый раз пройдёт праздник «Александрия собирает друзей», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Тозик, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Нигде зря деньги не тратились, а если мы здесь что-то делаем, то делаем не для праздника, а навсегда. Город и жители получат, особенно детишки, новый плавательный бассейн, чаша которого уже лет 20 не работала.