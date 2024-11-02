Как избежать хронической простуды – собрали советы врача в сезон болезней

Осень многие называют не иначе, как пора простудных заболеваний. В это время наш иммунитет проходит проверку вирусами и бактериями. И число пациентов с простудными заболеваниями значительно увеличивается.

Екатерина Губич, врач-терапевт клиники «Мерси»:

Простудные заболевания – это, как правило, острые респираторные инфекции, которые длятся 6-10 дней. Если вы заметили у себя такие жалобы, как длительная боль в горле, першение, длительный непроходящий насморк, заложенность носа, длящееся более 3 недель повышение температуры тела или длительный непроходящий кашель, общая утомляемость, усталость, сонливость, в таком случае не нужно заниматься самолечением, а нужно обратиться к врачу, к терапевту, где вам назначат индивидуально подобранный список обследований.

Часто простудные заболевания переходят в хроническую форму, если не уделять им должного внимания и не проводить своевременное лечение. Переход простуды в хроническую форму может привести к негативным последствиям, таким как слабость, усталость, астения, проблемы с дыхательной системой и снижение иммунитета. Екатерина Губич:

Есть некоторые факторы риска, которые могут способствовать переходу простудных заболеваний в хроническую форму. Первое – это частые переохлаждения. Для избежания переохлаждения в холодный период желательно защищать голову, горло – дыхательные пути. Носить шапки, шарфы и теплую обувь. Также нарушение носового дыхания может способствовать переходу простуды в хроническую форму. Поэтому, если вы заметили у себя длительную заложенность носа или непроходящий насморк, нужно обратиться к врачу-оториноларингологу для уточнения причины и адекватного лечения.

Регулярно проветривайте комнату, чтобы обеспечить свежий воздух и уменьшить концентрацию вирусов и бактерий в вашей квартире. Соблюдайте гигиену: мойте руки перед едой и после посещения общественных мест. Екатерина Губич:

Если у вас есть такое заболевание, как хронический тонзиллит, желательно два раза в год обращаться к врачу-оториноларингологу для промывания миндалин. Иммунодефицитное состояние, дефицит витаминов, железа, микроэлементов также негативно сказываются на иммунитете и могут способствовать переходу простудных заболеваний в хроническую форму. Не забывайте про водный баланс – пейте много воды. Достаточное употребление жидкости важно для поддержания нормального уровня влажности слизистых оболочек и улучшения работы дыхательной системы. Соблюдайте распорядок дня. Качественный и достаточный по времени отдых необходим для поддержания иммунитета. Поэтому любых недосыпаний важно всячески избегать.

Екатерина Губич:

Переходу простуды в хроническую форму может способствовать такой фактор, как загрязнение окружающей среды, например, работа на вредном производстве. Там, где сильная загазованность, запыленность, где в воздухе находится взвесь мелкодисперсных веществ, которые могут оседать на слизистой оболочке дыхательных путей и вызывать хронические заболевания дыхательных путей. Поэтому пациентам с такой работой мы рекомендуем использовать индивидуальные средства защиты на рабочих местах, ношение масок, респираторов и также регулярный осмотр у врача два раза в год. Соблюдая эти простые рекомендации, вы сможете предотвратить переход простуды в хроническую форму и поддержать свое здоровье в холодное время года. Помните, что забота о себе – важный аспект для поддержания активного образа жизни и предотвращения серьезных осложнений.