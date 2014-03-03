В Могилёве открылась выставка орхидей

Новости Беларуси. Тропическая экзотика в Могилёве. Более 200 экземпляров орхидей из частной коллекции представлено на выставке в областном центре. Несмотря на то, что представителей семейства этих цветов можно найти практически в любой точке земного шара, самое большое разнообразие видов - в тропической и субтропической зонах Восточной Азии, Центральной и Южной Америки. Именно здесь – родина орхидей.

Однако, и в наших широтах они прекрасно прижились и стали любимицами многих цветоводов. Орхидея в своем разнообразии расцветок, форм и размеров остается самым удивительным растением, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вероника Мунтян, организатор выставки:

Самая большая орхидея та, у которой листья достигают до метра. А у самой маленькой орхидеи диаметр цветочка не превышает одного миллиметра. Мало того, что эти цветы очень красивые, также можно полюбоваться ими - это улучшает самочувствие.

Посетители выставки могут получить консультации специалистов по вопросу разведения цветов.

К слову, некоторые экземпляры могут цвести в течении трёх лет.