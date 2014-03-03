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У православных 3 марта начался Великий пост

03 марта 2014 11:58
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Новости Беларуси. Время покаяния и молитвы. У православных 3 марта начался Великий пост.

Перед встречей Светлого Христова Воскресения предстоит 40 дней  усиленной молитвы и смирения. Это не столько диета для организма, сколько испытание для души.

Накануне в православных храмах Беларуси прошла особая служба, во время которой верующие просили прощения друг у друга.

Первая неделя  поста  отличается особой строгостью. К слову, Пасху в 2014 году православные и католики будут праздновать  20 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Религия # Православные в Беларуси

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