Новости Беларуси. Время покаяния и молитвы. У православных 3 марта начался Великий пост.

Перед встречей Светлого Христова Воскресения предстоит 40 дней усиленной молитвы и смирения. Это не столько диета для организма, сколько испытание для души.

Накануне в православных храмах Беларуси прошла особая служба, во время которой верующие просили прощения друг у друга.

Первая неделя поста отличается особой строгостью. К слову, Пасху в 2014 году православные и католики будут праздновать 20 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.