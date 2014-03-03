В возрасте 79 лет ушел из жизни белорусский поэт, переводчик Рыгор Бородулин

Новости Беларуси. Большая утрата в мире белорусского искусства. На 79 году ушел из жизни белорусский поэт, переводчик Рыгор Бородулин.

Он является автором многих книг лирики, сатиры, сборников для детей. Поэт нередко обращался к жанру молитвы, актуальной для него была тема чернобыльской катастрофы.

Всего же у народного поэта вышло около 70 сборников поэзии. Ему принадлежит и перевод на белорусский язык «Слова о полку Игореве».

В 2006 году Бородулин попал в список номинантов на Нобелевскую премию по литературе. Кроме этого, у поэта множество наград.

Рыгор Бородулин был одним из лучших знатоков и ценителей белорусского языка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.