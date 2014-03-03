Первая белорусская солнечная электростанция появилась в Бресте

Новости Беларуси. Первая солнечная электростанция появилась в Бресте. На крыше здания установлены 38 модулей, которые собирают солнечные лучи. Солнечная станция мощностью всего 10 киловатт обеспечивает энергией небольшой трехэтажный дом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждая из таких панелей может зажечь 5 лампочек. На этой брестской крыше их пока 38. Иван Ракоть идеей собирать энергию солнца «загорелся» давно. Говорит, работу по продвижению «солнечной фабрики» начал с развенчивания мифа о том, что в Беларуси слишком мало солнца. Оказалось, солнечных часов на нашей территории всего на 10% меньше, чем в Сочи.

Иван Ракоть, владелец солнечной электростанции:

Глупо пренебрегать таким источником энергии, как солнце, который будет работать еще миллионы лет. Но все в экологии. Данный проект позволяет экономить до 15 кг СО2 — это же огромные выбросы при получении электричества.

Станция полностью автоматизирована - «просыпается» и «засыпает» вместе с солнцем. Панели собирают теплые лучи. Оборудование преобразует энергию солнца в переменный ток и подает ее прямо в городскую электрическую сеть.

Виталий Северянин, профессор Брестского государственного технического университета, доктор технических наук:

У нас вылавливается свет особыми устройствами - гелиоколлекторами, очень сложными конструкциями. Они обычно очень сложные в изготовлении. У нас она изготавливается из множества конусов, которые легко изготовить, и они монтируются на общей установке, которая следит за солнцем.

А это уже разработка белорусских ученых - с иностранными аналогами она может поспорить и по мощности и по стоимости производства. Ее уникальная конструкция способна менять конфигурацию в зависимости от интенсивности солнечного света.

Но в абсолютное будущее альтернативной энергетики изобретатель Виталий Северянин не верит: говорит, солнце, ветер и воздух целесообразно использовать лишь в особых случаях.

Виталий Северянин, профессор Брестского государственного технического университета, доктор технических наук:

В тех особых случаях, когда удобнее, выгоднее использовать эти источники энергии, тогда, конечно, нужно использовать. В отдаленных населенных пунктах, например.

Безусловный «плюс» солнечных электростанций в их экологичности. Уже в этом году начнется строительство такой станции на территории республиканского заказника «Споровский», что в Брестской области.