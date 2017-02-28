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В Могилевском зоосаде проснулись медведь Федор и барсучиха Яна

28 февраля 2017 17:00
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Новости Беларуси. Жители и гости Могилева могут понаблюдать за настоящим живым символом наступающей весны. В зоологическом саду проснулся медведь Федор. А это верный признак того, что цветущая пора года уже не за горами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Светлана Старовойтова, зоотехник Могилевского зоосада:
Медведь Федор ведет активный образ жизни, играет, веселится. Также в нашем зоосаде проснулась барсучиха Яна. Животные благоприятно себя чувствуют, активны, резвятся.

У медведей в неволе нет необходимости впадать в спячку. Еда доступна в любое время года в изобилии. Но в конце декабря Федор все же уснул. И сейчас, после пробуждения, у молодого медведя просто зверский аппетит: в рацион косолапого добавили рыбу, фрукты и белый хлеб.

# общество # Зоопарк

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