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В Могилевской области по госпрограмме газифицированы еще три населенных пункта

10 октября 2015 17:12
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Новости Беларуси. Комфорт и удобство в дома сельчан. В агрогородке Горбовичи на Могилевщине запустили голубое топливо. Кроме того, транзитом  были газифицированы еще два соседних населенных пункта. Проект предусмотрен госпрограммой. Газопровод провели чуть меньше чем за пять месяцев. В реализацию проекта вложено более 20 миллиардов бюджетных средств. О чем еще мечтают сельчане, знает корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

Многодетной семье Конторщиковых из агрогородка Горбовичи к трудностям деревенского быта не привыкать. Но преимущества жизни с газопроводом очевидны. Мать пятерых детей Тамара Ивановна говорит: половина забот, как гора с плеч.

Тамара Конторщикова, житель агрогородка Горбовичи:
Не нужно думать, как заготовить дрова на зиму, что нужно встать рано, протопить, чтобы дети в тепле проснулись.

Ирина Недобоева, СТВ:
Длина построенного газопровода в агрогородок Горбовичи составила 20 км. Вообще, согласно регламенту, срок выполнения таких работ рассчитан на 6 месяцев. Но подрядчики справились всего за 2.

Алексей Кушнаренко, генеральный директор РУП «Могилевоблгаз»:
За последние 10 лет мы приросли в 2 раза по количеству обслуживаемого газопровода. Мы стали строить гораздо больше за счет прогрессивных технологий, за счет применения полиэтиленовых газопроводов.

Одновременно с Горбовичами голубое топливо появилось в домах сельчан в двух соседних населенных пунктах. Газификация, шутят сельские жители, это 3 в 1 – отопление, приготовление пищи, да еще и подогрев воды.

Владимир Выченков, председатель Горбовичского сельсовета:
Молодежь посмотрит на это: есть газ, а это тепло, это теплая вода дома, то есть все удобства. На сегодняшний день создаются такие условия на селе, что село ни чем не отличается от города. Это очень большой плюс. С приходом газа наш населенный пункт будет процветать еще больше.

Еще 10 лет назад в Могилевской области было газифицировано всего лишь 52 агрогородка. Сегодня эта цифра увеличилась вдвое. Использование экономичного топлива для горожан и большинства сельских жителей Беларуси уже давно стало нормой. К слову, по уровню газификации наша страна уже много лет в числе самых передовых. С голубым топливом все 118 районов Беларуси. 

# общество # Отопительный сезон

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