Прямые телефонные линии провели чиновники 10 октября

Новости Беларуси. В Беларуси, по субботней традиции, телефонные звонки раздавались в кабинетах городских, районных и областных администраций. Во всех уголках страны свои вопросы и проблемы люди адресовали напрямую представителям власти.

Спустя несколько месяцев работы субботних телефонных линий, число обращений существенно уменьшилось. Однако представители местной власти по прежнему на связи. А сегодня, белорусов волновали в основном вопросы связанные с началом отопительного сезона. Этот материал программы Новости «24 часа» на СТВ сразу из двух регионов.

Выезжать на место безотлагательно – такой принцип работы прямой линии взяли за правило в Жлобинском районе. Для Виктора Суруновича нынешнее субботнее общение с жителями района с весны уже четвертое по счёту. Среди курируемых замом председателя райисполкома и вопросы ЖКХ.

Виктор Сурунович, заместитель председателя Жлобинского райисполкома:

Запустили систему отопления. Я ожидал, что будет звонков очень много, но поступило четыре звонка по отоплению. Это нормальные рабочие моменты. Видимо, сказалось то, что очень добросовестно мы готовились к отопительному сезону.

Всё гениальное – просто: когда батареи греют, то и телефон молчит. В райисполкоме отмечают: за время проведения по субботам прямых линий количество звонков уменьшилось в разы.

Говорить о том, что проблем нет вообще, конечно, нельзя. Но решаются они своевременно. Например, три недели назад с Натальей Георгиевной мы встречались на этом же месте. Женщина переживала за нарушенное строительной техникой благоустройство родного района. Трудно поверить, но с тех пор энергетики успели не только уложить полкилометра магистральной теплотрассы, но и, что говорится по горячим следам, навести порядок.

Наталья Рахимова, житель Жлобина:

Открыли проход, через светофор можно уже перейти на эту сторону. Плитку уложили. Да. Оперативно. Мы довольны.

Довольны оперативностью и супруги Григорьевы. Сегодня они чаёвничают в тепле. А несколько недель назад уют дома нарушали сквозняки. На прямую линию пенсионеры обратились с просьбой утеплить стыки панелей многоэтажки.

Владимир Григорьев, житель Жлобина:

Буквально через неделю нам все швы по периметру дома заделали. Тепло в квартире. За счет того, что нет этой, как говорится, естественной вентиляции – сквозняков, очень хорошо, комфортно стало. Я считаю, что прямые линии, которые сделали, это очень здорово.

Александр Добриян, СТВ:

Практика, ставшая правилом в Жлобинском районе – выезжать на место сигнала безотлагательно, не могла не дать своих результатов. Факт есть факт: за восемь месяцев два раза по одной проблеме на прямую линию не обращались ни разу.

Юрий Карнелович, СТВ:

Прямые линии прошли и в Гродненской области. Вопросы, которые интересовали граждан, носили в основном сезонный характер. В частности, время включения отопления в квартирах. Были звонки и с благодарностью за уже решенные проблемы.

Жительница Щучина Елена Ступакевич буквально неделю назад справила новоселье. В новеньком коттедже ещё продолжаются отделочные работы, но женщина не скрывает своей радости от переезда. Несколько лет она с семьёй скиталась по съёмным квартирам. Последние четыре года строили собственный дом. И уже летом планировали въехать, однако планы нарушило отсутствие водопровода.

Елена Ступакевич, житель Щучина:

Как только нам дали центральную воду, мы сразу же въехали в этот дом. Хотя некоторые комнаты ещё не доделаны, но это уже наше жильё. И не нужно снимать квартиру, жить в общежитии.

«Битву» за воду возглавил сосед Андрей Заруба. Он тоже готов был заселиться в свой дом ещё несколько месяцев назад. Сначала пытался самостоятельно решить проблему, выкопав колодец, но жаркое лето внесло свои коррективы. Воды катастрофически не хватало. Объединив усилия, не состоявшиеся новосёлы обратились на горячую линию. Такой оперативности, признаются, не ожидали.

Андрей Заруба, житель Щучина:

Лето было засушливое, переселиться не могли. Обратились на горячую линию. И вот уже живём.

А вот у жителей многоэтажки в самом центре Щучина проблемы иного характера. В городе уже третий день как начался отопительный сезон, а батареи в их квартирах холодные.

Людмила Яхимчик, житель Щучина:

Где-то час, час было отопление, а потом отключили. Я ушла, пришла вечером – уже дома было холодно.

Знакомые посоветовали обратиться напрямую к руководству района.

В райисполкоме откладывать проблему в долгий ящик не стали. По указанному адресу направили специалистов. Аварийная бригада ЖКХ была на месте уже через несколько минут. Оказывается, в одной из квартир лопнула батарея, и её нужно было заменить. Ещё полчаса на устранение проблем – и ответ на обращение, что называется, из первых уст.

Оперативность в решении проблем граждане в Щучине ставят во главу угла. Тем более, что в последнее время количество звонков на прямую линию сократилось в разы.

Елена Давыдова, управляющий делами Щучинского райисполкома:

Звонки, поступающие на прямую линию, носят сезонный характер. Вот и сегодня ко мне на телефон поступили звонки, связанные с подключением отопления. Все эти вопросы решаются в рабочем порядке, оперативно.