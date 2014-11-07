В Могилеве задержали кондукторов, которые продавали поддельные билеты

Новости Беларуси. Весьма оригинальный способ заработка нашли себе трое кондукторов в Могилеве. Началась эта история с того, что на отдельных маршрутах городских троллейбусов резко упала выручка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С просьбой разобраться в причинах происходящего, руководство троллейбусного парка обратилось в милицию. Правоохранители выяснили:

50-летняя кондуктор изготавливала поддельные билеты дома на принтере, используя газетную бумагу.

Затем разрезала и вперемешку с настоящими талонами вклеивала все в катушку. Вместе с двумя своими коллегами продавали их пассажирам.

Как оказалось, за 3 месяца нелегальной работы предприимчивые кондукторы реализовали почти 1,5 тысячи липовых талонов.

Дмитрий Игнатович, начальник отделения информации и общественных связей УВД Могилевского облисполкома:

Решением Ленинского суда города Могилева данные гражданки подвергнуты административному взысканию в виде штрафа в размере 15 базовых величин. Изъятое в ходе санкционированных обысков имущество конфисковано.