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В Витебске 7 ноября открыли новый терапевтический корпус БСМП

07 ноября 2014 18:40
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Новости Беларуси. Достойный подарок к 7 ноября сделали жителям Витебска. Здесь возвели терапевтический корпус больницы скорой медицинской помощи. В 2006 году прошло торжественное открытие административно-хирургический корпуса при участии главы государства.

По сути, сегодняшнее событие стало вторым этапом масштабной реконструкции целого медицинского ансамбля данного учреждения здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Выхристенко, главный врач Витебской городской клинической больницы скорой медицинской помощи:
Что нового появилось в этом здании? Это кабинет гипербарической оксигенации. Будет проводиться лечение пациентов с различными сосудистыми заболеваниями, в том числе с заболеваниями сосудистыми нижних конечностей, сахарный диабет.

Александр Косинец, председатель Витебского областного исполнительного комитета:
В этот объект мы вложили 31 миллиард рублей. За очень короткий промежуток времени модернизировали его. Естественно, больница скорой медицинской помощи приобрела второе дыхание.

# общество # Медицина # Александр Косинец # Фотофакт

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