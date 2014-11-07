7 ноября в Смолевичах открыли новый детский сад, а в Логойске после реконструкции - Дом кульутуры

Новости Беларуси. Сразу два подарка к 7 ноября получили жители Минской области. В Смолевичах открыли новый детский сад, а в Логойске после реконструкции распахнул двери Дом кульутуры, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Детский сад в городе-спутнике Минска рассчитан на 230 воспитанников. Здесь расположены тренажерный и спортивный залы, оборудованы физиотерапевтический и массажный кабинеты, бассейн. С появлением нового дошкольного учреждения в Смолевичах решена проблема дефицита мест в садах. Раньше местных дошколят приходилось возить в соседние деревни.

Местные жители:

Сложности у нас возникали с тем, чтобы отвести ребенка в детский сад, который находится на другом конце города. То, что он находится рядом, в новом микрорайоне, в котором мы сейчас живем, для меня очень удобно.

Хочется, чтобы ребенок приходил в садик, как домой. То есть его принимали тепло, с заботой, могли где-то поддержать. Это самое главное.

Реконструкция Дома кульутры в Логойске длилась три года. В объект вложено около 19 миллиардов рублей. Здание не только получило современный внешний вид. Здесь полностью обновили техническую начинку, для зрителей и артистов созданы комфортные условия.

Жительница Логойска:

Вот такие здания должны сплачивать людей. Очень замечательно, что реставрировали это здание, что действительно приятно даже посмотреть, приятно прийти. Я думаю, мы не первый и не последний раз будем здесь.