Минск: в «Брилевичах» 7 ноября открыли 39-ю городскую поликлинику, на Долгобродской - новый бассейн

Новости Беларуси. Хорошим подарком для жителей столичного микрорайона «Брилевичи» стало открытие 39-й городской поликлиники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За смену её смогут посетить 400 взрослых пациентов. Нашлось здесь место и для небольшого педиатрического отделения, где будут обслуживать более 5 тысяч юных минчан.

Все рабочие места врачей оборудованы компьютерами. Это позволит вести амбулаторную карту в электронном виде. А, значит, больше времени уделять пациентам.

Андрей Шорец, председатель Минского городского исполнительного комитета:

В городе есть четкая программа по строительству объектов здравоохранения, в том числе и поликлиник. И она, я думаю, будет реализовываться. Город заинтересован в том, чтобы люди получали качественную, доступную, профессиональную медицинскую помощь.

Василий Жарко, министр здравоохранения Республики Беларусь:

Работа по укреплению материально-технической базы и строительства новых объектов в следующем году будут завершены. Сегодня введена здесь поликлиника, в городе Гродно - областная инфекционная больница после реконструкции, в городе Витебске после реконструкции - больница скорой медицинской помощи. Реконструкции ведутся постоянно. Это процесс непрерывный.

Несмотря на доступность медицинских услуг, в подобные заведения хотелось бы обращаться как можно реже. Разве что за справкой в бассейн, предложил глава Мингорисполкома.

Спорткомплекс «Трактор», который тоже сегодня открыл двери, стал уже четвертым в этом году среди аналогичных объектов.

Дети:

Нам очень нравится, мы бы хотели тут тренироваться!

Плавать очень люблю! Спорт - залог здоровья!

Анатолий Тозик, заместитель премьер-министра Республики Беларусь, председатель Белорусской федерации плавания:

Если хотите, это и жизнь человека. Потому что человек должен уметь себя вести и на воде, и у воды. И я вообще не представляю современного человека, не умеющего плавать. Поэтому очень важно, что этот объект сегодня мы открыли. Это и для детишек, и для пожилых людей.