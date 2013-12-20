В Могилеве в рамках благотворительной акции «Наши дети» прошёл праздничный бал

Новости Беларуси. Эстафету республиканской акции «Наши дети» подхватили в Могилёве. В городе в рамках благотворительного мероприятия прошёл праздничный бал. На приёме встретились курсанты кадетского училища и воспитанницы Могилёвского детского дома №1. Уже по сложившейся традиции ребятам вручили новогодние подарки: лазерный принтер, постельное белье, посуду, радио-микрофоны для концертов одарённой молодёжи. Был на празднике, конечно, и Дед Мороз.

Работники Комитета государственного контроля также приняли участие в республиканской акции «Наши дети». Председатель ведомства Александр Якобсон посетил Жодинский детский дом. Ребята подготовили красочное представление. А взрослые подарили детям сладкое угощение и новую видеотехнику.

Александр Якобсон, председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Встреч с детьми не бывает много. Это всегда радость и для них, и для всех нас, тех, кто с ними встречается. Сегодня я убедился здесь в очередной раз - государство безукоризненно выполняет свои обязательства перед нашими детьми, которые в таких учреждениях находятся, это бесспорно. Здесь внимание, забота, все созданы условия.

К слову, за время благотворительной акции в ней примут участие не только чиновники высшего ранга, но и бизнесмены, спортсмены и артисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.