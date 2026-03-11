Могилев готовится к «М.@rt.контакту»: зрители разобрали 70% билетов

До международного молодежного театрального форума «М.@rt.контакт» в Могилеве – меньше 10 дней. Интерес зрителей уже впечатляющий: продано около 70 % билетов. Продажи стартовали еще 29 января, и некоторые спектакли разобрали буквально за три дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2026 году форум пройдет с 20 по 27 марта. В программе – 17 постановок театров из Беларуси, России и Казахстана. Пять коллективов участвуют впервые. Зрители традиционно тянутся к классике. В топе продаж – «Евгений Онегин» Орловского академического театра, «Мастер и Маргарита» ТЮЗа, «Пиковая дама» Смоленского камерного театра, «Дама с собачкой» Московского губернского театра и «Хутар» Белорусского театра кукол.

Сразу несколько постановок на форуме посвящено теме Великой Отечественной войны. Показы пройдут на сценах драмтеатра, театра кукол и областной филармонии. Форум давно стал главным театральным событием марта: Могилев на неделю превращается в центр притяжения для артистов и зрителей, объединяя классику и смелые режиссерские эксперименты.