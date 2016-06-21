В Могилеве соцработников объединили в бригады: бесплатно помогают пожилым

Новости Беларуси. В Могилеве на старые проблемы взглянули под другим углом. Социальные работники города начали осваивать новую форму оказания помощи одиноким пожилым людям и инвалидам.

Теперь на выезд они отправляются целыми бригадами. Причем для тех, кто действительно нуждается, эта услуга абсолютно бесплатная, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У этой бригады социальных работников сегодня всего лишь один адресат. Но работы хватит всем.

Супруги Васильевы люди пожилые, но без своего огорода все равно не могут. Мол, не пустовать же земле. Детей нет, а самостоятельно ухаживать за томатами, огурцами, луком и цветами уже не под силу, вот и просят о помощи. И помощь приходит.

Ираида Васильева, пенсионер:

Если бы не Таня, у меня таких помидоров не было.

Татьяна – социальный сотрудник. Официально закреплена за этим адресом. Навещает семейную пару дважды в неделю. Помогает в уборке дома, покупает продукты. Но в этот раз одной не справиться. К прополке грядок и поливке шести соток приступила целая бригада.



Татьяна Шевцова, социальный работник:

Люди уже пожилые. Им нужно помогать. Считаю, это правильное дело. Мне нравится – они общаются, благодарят, они довольны

Лариса Безводицкая, заведующий отделением Центра социального обслуживания населения Ленинского района Могилева:

Нам звонят в центр социального обслуживания населения, в отделение социальной помощи на дому. Объясняют, что нужно оказать такую-то услугу. На следующий день мы организуем бригаду.

И что важно – помощь оказывается бесплатно. Единственное условие, чтобы человек состоял на учете в центре соцобслуживания.