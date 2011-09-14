В Могилеве проходит XIV Международный фестиваль анимационных фильмов «Анимаёвка»

Зрителей ждут встречи с создателями мультфильмов, представления, концерты, выставки, мастер-классы известных авторов и, конечно же, показы. Будет интересно и взрослой, и самой маленькой аудитории.

В программе заявлены работы полусотни анимационных студий из 20 стран мира, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Впервые в этом году участвует Канада. Беларусь представила 11 работ, из которых 9 сделаны на «Беларусьфильме», и еще две – от независимых студий, в том числе и лента Могилевской киностудии.

Юлия Маталина, заместитель директора Могилевского государственного предприятия «Киновидеопрокат»:

Уровень растет. Об этом говорит и то количество гостей, которое приехало в этом году. Среди членов жюри кроме представителей Беларуси и России были поляки, а также представители Ирана, Азербайджана.

Марэк Ходачиньски, режиссер (Польша):

В том году я буду делать в Варшаве специальный день только белорусской анимации, потому что она мне понравилась, и для польских зрителей в ней будет много интересных вещей.