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В Могилеве проходит XIV Международный фестиваль анимационных фильмов «Анимаёвка»

14 сентября 2011 14:05
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Зрителей ждут встречи с создателями мультфильмов, представления, концерты, выставки, мастер-классы известных авторов и, конечно же, показы. Будет интересно и взрослой, и самой маленькой аудитории.

В программе заявлены работы полусотни анимационных студий из 20 стран мира, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Впервые в этом году участвует Канада. Беларусь представила 11 работ, из которых 9 сделаны на «Беларусьфильме», и еще две – от независимых студий, в том числе и лента Могилевской киностудии.

Юлия Маталина, заместитель директора Могилевского государственного предприятия «Киновидеопрокат»:
Уровень растет. Об этом говорит и то количество гостей, которое приехало в этом году. Среди членов жюри кроме представителей Беларуси и России были поляки, а также представители Ирана, Азербайджана.

Марэк Ходачиньски, режиссер (Польша):
В том году я буду делать в Варшаве специальный день только белорусской анимации, потому что она мне понравилась, и для польских зрителей в ней будет много интересных вещей.

# общество # Культура

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