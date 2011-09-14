Принято решение поддержать минчан, доход которых менее 441 тысячи рублей в месяц

Планами столичной власти поделился с журналистами председатель Мингорисполкома Николай Ладутько.

В частности, всем без исключения пенсионерам город выделил материальную помощь в 500 тысяч рублей, проезд для школьников и теперь уже для студентов столицы — бесплатный. Принято решение также поддержать минчан, доход которых менее 441 тысячи рублей в месяц.

Все это часть действий в рамках плана Правительства и Нацбанка по стабилизации ситуации на валютном и потребительском рынке, который в августе был представлен президенту. Меры, которые принимает Мингорисполком, обусловлены ростом столичного производства и хорошими экономическими показателями, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:

Мы дополнительно выделили деньги на активизацию работы социального такси (1 млрд рублей), приняли дополнительно решение о выделении денежных средств на поддержку нашего жилищно-коммунального хозяйства (порядка 100 млрд рублей). У нас оплата сегодня не доходит до 40%.

Такие меры поддержки на этапах финансовой стабилизации общества, я уверен, из анализа не принимались во многих странах. Это в дополнительный раз подчеркивает тот курс президента на социально ориентированную экономику. Он в нашем государстве поддерживается.