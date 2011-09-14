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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подписал ряд указов

14 сентября 2011 13:30
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В частности, глава государства утвердил в качестве основы для проведения переговоров Конвенцию о привилегиях и иммунитетах Евразийского экономического сообщества, а также межправительственное Соглашение между Республикой Беларусь и Республикой Молдова об условиях размещения и обслуживания дипломатических представительств.Руководствуясь принципами гуманности, президент Республики Беларусь также подписал Указ о помиловании 11 лиц, осужденных за участие в уличных беспорядках в Минске 19 декабря 2010 года.
# общество # Лукашенко # Белоруссия

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