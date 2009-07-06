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В Могилеве при получении взятки задержан директор одного из городских рынков (ВИДЕО ОПЕРАТИВНОЙ СЪЕМКИ)

06 июля 2009 14:34
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В ответ на просьбу предпринимателя предоставить площадку под строительство небольшого кафе, руководитель «Гребеневского» рынка попросил полтора миллиона рублей.

Нечистого на руку директора сотрудники милиции взяли с поличным, сразу после получения денег. Сопротивления взяточник не оказывал, да и вину свою не отрицал.

Номера купюр были заранее переписаны, а момент передачи взятки зафиксирован на видео.

— Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет. А при обыске у директора обнаружили ещё и 20 патронов. По этому факту также возбудят уголовное дело, — Александр Шаройкин, начальник отдела управления департамента финансовых расследований КГК по Могилевской области.

# общество

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