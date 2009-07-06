В Могилеве при получении взятки задержан директор одного из городских рынков (ВИДЕО ОПЕРАТИВНОЙ СЪЕМКИ)

В ответ на просьбу предпринимателя предоставить площадку под строительство небольшого кафе, руководитель «Гребеневского» рынка попросил полтора миллиона рублей.

Нечистого на руку директора сотрудники милиции взяли с поличным, сразу после получения денег. Сопротивления взяточник не оказывал, да и вину свою не отрицал.

Номера купюр были заранее переписаны, а момент передачи взятки зафиксирован на видео.

— Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет. А при обыске у директора обнаружили ещё и 20 патронов. По этому факту также возбудят уголовное дело, — Александр Шаройкин, начальник отдела управления департамента финансовых расследований КГК по Могилевской области.