Иван Купала: традиции и гадания в ночь с 6 на 7 июля

Этот старинный обрядовый праздник под разными названиями известен всем индоевропейским народам.

Он принадлежал к числу самых почитаемых разгульных праздников в году и приурочен к летнему солнцестоянию, наивысшему расцвету животворных сил земли. Особенно весело его проводила молодежь. Пели песни, водили хороводы, прыгали через костры. Прыжки через костры должны были избавить от разных зол, болезней и дурного глаза.

На рассвете принято было купаться — считалось, что купание давало целебную силу. Целебной считалась и купальская роса. Ее собирали, волоча чистую скатерть по траве. Затем скатерть отжимали и росой умывались, чтобы избавиться от всяких болезней.

Стала уже общеизвестной и легенда о папоротнике, который расцветает в ночь на Ивана Купалу. По народному поверью, тот, кто найдет цветок папоротника — папараць-кветку — станет обладать сверхъестественными способностями и сможет заглянуть в будущее.

Еще наши предки считали, что в купальскую ночь дают знать о себе клады, закопанные в землю. На этом месте должен был появиться волк и неожиданно вспыхнуть огонь. А уж если ко всему вышесказанному еще окажется, что над спрятанными сокровищами расцвел папоротник, то свидетелю всего этого должно несказанно повезти.

К купальской ночи готовились с утра. Женщины и девушки шли на луг собирать цветы и травы, которые в этот день приобретают особую целебную силу. Освященные в церкви и засушенные, они служили на протяжении года лечебными средствами от различных недугов. Из цветов плели венки, пускали их на воду, наблюдая, как и куда они поплывут. Если венок тонет, значит, суженый разлюбил и замуж за него не выйти.

Эти традиции сохранились в разных уголках Беларуси и до нашего времени, сообщает БЕЛТА.