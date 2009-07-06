Прямой эфир

Иван Купала: традиции и гадания в ночь с 6 на 7 июля

06 июля 2009 14:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Этот старинный обрядовый праздник под разными названиями известен всем индоевропейским народам.

Он принадлежал к числу самых почитаемых разгульных праздников в году и приурочен к летнему солнцестоянию, наивысшему расцвету животворных сил земли. Особенно весело его проводила молодежь. Пели песни, водили хороводы, прыгали через костры. Прыжки через костры должны были избавить от разных зол, болезней и дурного глаза.

На рассвете принято было купаться — считалось, что купание давало целебную силу. Целебной считалась и купальская роса. Ее собирали, волоча чистую скатерть по траве. Затем скатерть отжимали и росой умывались, чтобы избавиться от всяких болезней.

Стала уже общеизвестной и легенда о папоротнике, который расцветает в ночь на Ивана Купалу. По народному поверью, тот, кто найдет цветок папоротника — папараць-кветку — станет обладать сверхъестественными способностями и сможет заглянуть в будущее.

Еще наши предки считали, что в купальскую ночь дают знать о себе клады, закопанные в землю. На этом месте должен был появиться волк и неожиданно вспыхнуть огонь. А уж если ко всему вышесказанному еще окажется, что над спрятанными сокровищами расцвел папоротник, то свидетелю всего этого должно несказанно повезти.

К купальской ночи готовились с утра. Женщины и девушки шли на луг собирать цветы и травы, которые в этот день приобретают особую целебную силу. Освященные в церкви и засушенные, они служили на протяжении года лечебными средствами от различных недугов. Из цветов плели венки, пускали их на воду, наблюдая, как и куда они поплывут. Если венок тонет, значит, суженый разлюбил и замуж за него не выйти.

Эти традиции сохранились в разных уголках Беларуси и до нашего времени, сообщает БЕЛТА.

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
06 июля 2009 13:30

Международные эксперты проводят тренинг для белорусских пограничников

06 июля 2009 13:29

В Беларуси появится первая комната опроса детей-жертв насилия и торговли людьми

06 июля 2009 12:32

Факельное шествие в Италии в память о погибших при землетрясении в апреле (ФОТО)