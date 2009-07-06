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Международные эксперты проводят тренинг для белорусских пограничников

06 июля 2009 13:30
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Международные эксперты проводят обучающий тренинг в области паспортного контроля.

Тренинг, посвященный работе с проездными документами и распознаванию поддельных (фальшивых) документов, начался сегодня на базе Международного учебного центра Академии МВД Беларуси в рамках проекта международной технической помощи ЕС/МОМ/МВД «МИГРАБЕЛ».

В течение двух недель эксперты МВД Австрии Геральд Глехнер и Юрген Дуфтшмидт, а также эксперт Интерпола Дмитрий Прокопчук будут делиться с сотрудниками органов пограничной службы передовым опытом в распознавании поддельных документов. Они расскажут о способах, видах подделки и защиты паспортов от фальсификации, ознакомят с базами данных Интерпола, регистрирующими украденные и утерянные дорожные документы.

Кроме того, с пограничниками будут проведены практические занятия по распознаванию подделок.

# общество

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