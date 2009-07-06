В Беларуси появится первая комната опроса детей-жертв насилия и торговли людьми

Международное общественное объединение «Понимание» на базе своего офиса в Минске открывает первую в Беларуси комнату опроса детей, пострадавших от насилия и торговли людьми, оборудованную современными телекоммуникационными средствами.

— Это настоящий прорыв в области гуманизации обращения с пострадавшим ребенком и ребенком-свидетелем насилия, — считает председатель правления МОО «Понимание» Андрей Маханько. — Теперь ребенок расскажет о случившемся только один, максимум два раза доброжелательному и специально подготовленному психологу. Это, несомненно, положительно скажется не только на его состоянии, но и на качестве дознания, следствия и суда.

Комната опроса представляет собой изолированное помещение, оборудованное панорамной камерой и чувствительным микрофоном. При проведении опроса здесь находятся только ребенок и интервьюер, а остальные участники процесса наблюдают за происходящим в другой комнате на экране телевизора. При этом они могут задать свой вопрос ребенку через психолога, который имеет связь с присутствующими во второй комнате. Таким образом ребенок может избежать травмирующего и нежелательного для него общения со множеством чужих людей, полностью доверившись всего одному человеку — психологу.

Накануне открытия комнаты опроса 8 июля состоится обсуждение межведомственных подходов к разработке стратегии и модели оказания помощи пострадавшим детям. Участие в обсуждении актуальной темы примут представители заинтересованных министерств и структур республики, эксперты из России и США.

Будут представлены обзоры работающих моделей в разных странах мира. Особое внимание будет уделено возможностям построения идеальной модели в нашей стране с учетом требований национального законодательства и перспективы его совершенствования, сообщает БЕЛТА.