В Могилеве откроют отделение Посольства России

Отделение посольства Российской Федерации откроется в Могилеве, передает БЕЛТА.

Об этом шла речь в ходе встречи председателя Могилевского облисполкома Анатолия Исаченко и советника-посланника посольства РФ в Беларуси Владимира Ваньке.

Исаченко акцентировал внимание, что прочным фундаментом межгосударственного взаимодействия выступает экономика. «Россия для нас – главный партнер для внешней торговли, – указал он. Также, по его словам, важный элемент развития двусторонних отношений – межрегиональное сотрудничество.

Открытие отделения в Могилеве даст возможность жителям региона проработать свои вопросы, которые связаны с консульской и дипломатической поддержкой, без выезда в Минск, подчеркнул Владимир Ваньке. Такой шаг, по его словам, откроет возможности для маломобильных людей, для граждан России, проживающих в Могилеве, а также для российских туристов и специалистов с экономическими миссиями. «Очень важно, чтобы люди могли получить необходимые консультации на месте», – пояснил Ваньке.

Размещено отделение будет на ул. Ленинской.