Национальный аэропорт Минск объяснил правила перевозки пауэрбанков в самолетах

Представители Национального аэропорта Минск разъяснили, можно ли взять пауэрбанк в самолет, а также как перевозить литиевые аккумуляторные батареи. Об этом пишет БЕЛТА.

Перевозить внешние аккумуляторы в самолете следует в соответствии с особыми требованиями. Дело в том, что устройство способно само по себе загореться из-за нахождения внутри батареи (чаще – литий-ионной), в которой при перепадах давления на борту может случиться короткое замыкание. В связи с этим действует запрет на сдачу пауэрбанка в багаж. Он может находиться только в ручной клади.

Большинством авиакомпаний предъявляются к провозу аккумуляторов ряд требований: мощность – до 100 Вт.ч, емкость – до 30 тыс. мА.ч, количество лития не должно превышать 2 г.

При планировании поездки следует проверить наличие на корпусе устройства технических характеристик. Они должны соответствовать нормам авиакомпании. При отсутствии данных о емкости на портативном зарядном устройстве оно не будет допущено к перевозке. Если емкость аккумуляторной батарии – от 100 до 160 Вт.ч, то необходимо обратиться в авиакомпанию за специальным разрешением на перевозку. Провоз батарей емкостью более 160 Вт.ч или имеющих повреждения и дефекты запрещен.

При нахождении на борту не допускается хранение запасных батарей на верхней багажной полке, а также их использование или зарядка. Устройства могут создать помехи в работе систем самолета.

Под запрет для перевозки в багаже также подпадают электронные сигареты, включая электронные сигары, трубки и другие персональные испарители, содержащие батареи. Их необходимо полностью выключить и постоянно держать при себе. Зарядка устройства на борту самолета запрещена.

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