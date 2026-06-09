Новый белорусский хит! Певица Катя Лобковская исполнила трек «Сапраўдны вайб»

Катя Лобковская, певица:

«Сапраўдны вайб», конечно, должен быть в студии, чтобы сюда приходили настоящие белорусы. Про написание трека можно сказать, что не было каких-то аспектов, по которым нужно было писать этот хит, как мы уже сказали. Были просто задумки основные. Хотелось сделать какой-то современный патриотичный трек, который будет откликаться в сердцах молодых слушателей, в сердцах более старшего поколения. И в целом, чтобы это была патриотика, но под которую люди танцевали.

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