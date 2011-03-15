Эксперт: Больше всего подвергаются риску наркотиков дети успешных родителей

Людмила Андреева, главный врач Минского областного клинического центра «Психиатрия-наркология», главный специалист по наркологии управления здравоохранения Миноблисполкома: На 1 января 2011 года на наркологическом учете в Беларуси состояло почти 9 тысяч больных наркоманией , еще 4,5 тысячи людей уже употребляют наркотики, но у них еще не сформирован синдром зависимости. Суммарное число составляет 13,5 тысяч человек, а реальное число раз в 5 выше. Это значит, что мы можем говорить о 70 тысячах потребителей наркотиков.

Наркомания может понести за собой тяжелые заболевания. По большей части это вирусные гепатиты: 95% пациентов, которые состоят на диспансерном учете, являются носителями гепатита С. Около половины больных наркомание являются носителями гепатита B, 15-25% пациентов имеют ВИЧ-инфекцию.

Евгений Голубицкий, психиатр-нарколог Минского областного клинического центра «Психиатрия Наркология»:

Учитывая, что наркотик не позволяет нормально наркоману работать, практически все они не работают, а значит, деньги они находят криминальным способом. Каждый второй человек, зависимый от наркотиков, имеет судимость.

Людмила Андреева, главный специалист по наркологии управления здравоохранения Миноблисполкома:

Тяжесть заболевания наркоманией определяется коэффициентом наркотической зависимости. Если это героин, то зависимость возникает практически молниеносно, если это марихуана, то привыкание происходит гораздо медленнее.

У меня была пациентка, которая закончила институт иностранных языков с красным дипломом. Сейчас героин очень дорогой и его сложно найти, а тогда его было очень много. Ей предложили на дискотеке порошок героина, сказали, что это психотропное вещество, будет просто весело и хорошо. А героин молниеносно садит человека на зависимость, некоторым достаточно попробовать раза два.

На фоне употребления тяжелых инъекционных веществ, курение марихуаны выглядит просто детской шалостью, но ее употребление может спровоцировать психическое расстройство, например, шизофрению, что нельзя назвать легким последствием.

Людмила Андреева, главный специалист по наркологии:

В легких наркотиках есть такой переходный момент, когда вещество уже не вызывает никакой тяжести: ты покурил марихуану, состояние отличное, веселое, сознание быстрое, почему бы еще не попробовать чего-нибудь новенького.

НАРКОМАНИЯ. ЛЕЧЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ. ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ

Первый этап лечения наркомании — детоксикация. Это очищение зависимого организма, он предполагает полный отказ от употребления наркотиков, что для наркоманов оборачивается настоящей пыткой.

Евгений Голубицкий, психиатр-нарколог:

Наркоманы описывают ломку по-разному. Это ощущение, будто тебя избили дубинками, сопровождаемое спазмами в животе, слезотечением, диареей, насморком, приступами озноба, жаром, потливостью. Иными словами — это тяжелая картина гриппа у избитого человека.

Легче переносить отмену наркотиков больным помогают специальные медикаменты. Если есть болевой симптом, мы используем обезболивающие препараты. Есть наблюдается симптом расстройства вегетативной системы организма, например, потливость, нарушение терморегуляции, то мы используем медикаменты, которые корректируют именно это. Есть симптом страха, паники, тогда мы назначаем другие препараты.

Людмила Андреева, главный специалист по наркологии:

Есть еще один метод лечения — заместительная терапия. Этот метод применяется к тем пациентам, которые уже пробовали другие варианты лечения, которые несколько раз подвергались тюремному заключению, у которых есть ВИЧ-инфекция, которые неоднократно пробовали переломаться и воздерживаться.

Евгений Голубицкий, психиатр-нарколог:

Человек получает метадон. Уличный метадон отличается от того, который продается в медучреждениях, где он выдается в виде жидкости, которую надо выпить. Он не вызывает кайфа, который вызывает уличный наркотик. Цель заместительной терапии — не давать бесплатный кайф, как многие об этом говорят, а подобрать такую индивидуальную дозировку препарата, чтобы человек не чувствовал влечения к наркотикам уличным, не испытывал дискомфорта.

НАРКОМАНИЯ. ЛЕЧЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ. ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ

Заместительная терапия начала применяться в середине прошлого века. Несмотря на противоречивое мнение, она получила признание во многих развитых странах. Несколько лет назад метадоновые программы начали внедряться и в Беларуси. Достигаемый в результате заместительной терапии физический и психологический комфорт позволяет наркозависимым вернуться к жизни в рамках своей семьи и профессии.

Людмила Андреева, главный специалист по наркологии:

Больше всего подвергаются риску наркотиков дети успешных родителей. Для финансового благополучия родители трудятся, не покладая рук, делают карьеру. Эти дети не получают нормального общения, они ищут другого удовольствия от жизни.

Принято считать, что первые пробы наркотиков у детей происходят на массовых молодежных мероприятиях. Помимо стадного чувства, попробовать наркотик подростка подталкивает и слепая вера в слова «умудренного опытом» старшего, убеждающего в полной безвредности вещества.

Людмила Андреева, главный специалист по наркологии:

По статистике, 60% проб происходят на квартире у знакомых, 20 % на квартире у наркомана, 12% - на дискотеках. Каждый наркоман заинтересован в продаже наркотиков, он сбудет несколько доз - уже одна ему достанется бесплатно. Он будет рассказывать о тех положительных эффектах, которых он сам давно уже не чувствует.

Запугивание страшными последствиями психологи называют антипрофилактикой.

Евгений Голубицкий, психиатр-нарколог:

Я бы не начинал говорить с ребенком о наркотиках, я бы начал формировать у ребенка те ценности, в которых был воспитан сам: приоритет семьи, получение удовольствия от жизни, от природы, от общения, от музыки, просмотра мультиков, путешествий.



