В моделях даже есть настоящий двигатель внутреннего сгорания. Как учат делать макеты самолётов в кружке авиамоделистов?

Одно дело – мечтать о самолетах, другое дело – уметь их построить. Необычный кружок авиамоделирования в центре дополнительного образования «Маяк» творит чудеса. Под чутким руководством Виктора Катульского, преподавателя с 40 летним стажем, в руках маленьких инженеров летающие машины оживают.

Но к этой непростой цели ребята идут постепенно. Спешка – враг качества. Обучение искусному мастерству начинается с малого. Виктор Катульский, руководитель кружка:

Вот у меня в руках обыкновенный, всем известный с давних времен самолетик. Я раздаю ребятам на первых занятиях по листу бумаги, показываю, как сложить бумажный самолетик, и потом предлагаю сделать то же самое. Чем ровнее собран самолетик, тем он прямее летит и большее расстояние может пролететь. Бумажный самолетик скрылся за горизонтом. Это значит, курс молодого бойца успешно пройден. Можно приступать к созданию воздушного змея.

Виктор Катульский:

Воздушный змей состоит из двух реечек, обтянут по периметру капроновой ниткой и обклеен обыкновенной пленкой. На этот агрегат им дается достаточно много времени, порядка 2-3 месяцев.

А тем временем уровень профессионализма ребят продолжает расти. Как только змей покоряет воздушные просторы, в авиамастерской начинается работа над новым проектом. В этот раз перед юными конструкторами стоит особенно важная миссия – собрать учебно-тренировочный самолет с собственным микродвигателем внутреннего сгорания.

Виктор Катульский:

Перед вами как раз образец, который построил один из наших ребят. Он полностью соответствует тем техническим и аэродинамическим свойствам, которые позволяют молодому человеку научиться поднять его в воздух и управлять, почти как настоящим самолетом, этой моделью. Она позволяет даже выполнить простейшие фигуры высшего пилотажа. Здесь есть топливный бак и двигатель внутреннего сгорания, который работает на керосине.

Внимательность и аккуратность превыше всего. Строить самолеты – значит, нести ответственность за их дальнейшую судьбу. Промах непростителен. Любая ошибка стоит жизни летательного аппарата. Избежать неприятных сюрпризов в небе поможет теория.

Виктор Катульский:

Мы изучаем в процессе нашего обучения, теоретические знания получаем. Сначала как устроен самолет, самые основные узлы и детали. А вторую половину года изучаем, как устроен двигатель внутреннего сгорания и как он работает. Это немаловажный фактор. Раз уж мы собрались строить самолеты и запускать их, будет нонсенс, если человек не знает, как называются части самолета и как устроен двигатель. За спиной мудрого учителя сегодня уже более сотни, а то и тысячи выпускников-авиамоделистов, многие из которых посвятили свою жизнь небу.

Виктор Катульский:

Некоторые летали на Су-27, некоторые ушли в гражданскую авиацию, некоторые просто работают техниками по обслуживанию летальных аппаратов. Преподносят мне иногда приятные сюрпризы, звонят и говорят: Виктор Иванович, поздравьте меня, я уже стал дедом. Времена меняются, люди остаются те же. Как и 40 лет назад, парить выше облаков сегодня мечтают и современные дети.

Нравится кружок тем, что можно развивать свои умения и набираться нового опыта. В будущем я бы хотел связать свою жизнь с большой авиацией. У меня есть мечта полетать на Cessna 150.