Наталья Кочанова встретилась с представителями Молодёжного парламента

Молодежную политику 26 января обсуждали и в Совете Республики. Наталья Кочанова встретилась с представителями Молодежного парламента при Национальном собрании и местных Советах депутатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разговор получился многоплановый: участники затронули широкий спектр тем – начиная от электоральной кампании и заканчивая угрозами, которые представляют собой сегодня нейросети.

Никита Рачиловский, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

Молодежь прекрасно знает все основные аспекты предстоящей электоральной кампании. Могу привести пример нашего Молодежного парламента при Национальном собрании, когда 44 человека наших представителей будут баллотироваться в местные Советы депутатов и четыре представителя – в Палату представителей. Это очень хороший результат, учитывая, что средний возраст члена Молодежного парламента – 26 лет. Это трудящаяся молодежь. И мы имеем хорошие результаты. Поэтому могу сказать, что 2020 год нас научил, молодежь стала более подкованная. Эрудиция, кругозор стали куда шире. Молодежь тщательно подходит к этим процессам.

В ходе диалоговой площадки также был утвержден план совместной работы по реализации молодежных инициатив, сохранению традиций и историко-культурного наследия нашей страны.