Белорусскую базу цифровых паспортов товаров пополнили 15 млн образцов

Более 15 миллионов цифровых паспортов товаров содержит база, которую разработали белорусские ученые. Проект реализовали, опередив многие страны Евросоюза, где только в последние годы начали работать в этом направлении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Программа, которую разработали сотрудники Центра систем идентификации, обеспечивает взаимодействие производителей, поставщиков, импортеров, объектов торговли и контролирующих органов. Благодаря внедрению нового механизма рынок стал прозрачным. Ежедневно банк пополняется 10 тысячами новых описаний товаров, которые позволяют автоматизировать не только учетные операции для приема-отгрузки, но и ряд других важных задач.

Виктор Дравица, директор Центра систем идентификации:

Этот механизм соответствует лучшим мировым практикам. Он задействован в Республике Беларусь, и мы считаем, что те решения, которые у нас разработаны и масштабно эксплуатируются нашими субъектами, соответствуют лучшим мировым образцам. Поэтому несут экономическую эффективность для всех категорий пользователей.