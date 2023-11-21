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Белорусскую базу цифровых паспортов товаров пополнили 15 млн образцов

21 ноября 2023 11:14
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Более 15 миллионов цифровых паспортов товаров содержит база, которую разработали белорусские ученые. Проект реализовали, опередив многие страны Евросоюза, где только в последние годы начали работать в этом направлении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусскую базу цифровых паспортов товаров пополнили 15 млн образцов-1

Программа, которую разработали сотрудники Центра систем идентификации, обеспечивает взаимодействие производителей, поставщиков, импортеров, объектов торговли и контролирующих органов. Благодаря внедрению нового механизма рынок стал прозрачным. Ежедневно банк пополняется 10 тысячами новых описаний товаров, которые позволяют автоматизировать не только учетные операции для приема-отгрузки, но и ряд других важных задач.

Белорусскую базу цифровых паспортов товаров пополнили 15 млн образцов-4

Виктор Дравица, директор Центра систем идентификации:
Этот механизм соответствует лучшим мировым практикам. Он задействован в Республике Беларусь, и мы считаем, что те решения, которые у нас разработаны и масштабно эксплуатируются нашими субъектами, соответствуют лучшим мировым образцам. Поэтому несут экономическую эффективность для всех категорий пользователей.

Белорусскую базу цифровых паспортов товаров пополнили 15 млн образцов-7

Еще одна разработка Центра – система прослеживаемости животных и продуктов животного происхождения. Ее пользователи – крупные и мелкие хозяйства, а также более 100 тысяч частных подворий. Беларусь стала одной из первых стран, где на законодательном уровне закрепили использование информационных технологий для контроля продукции от фермы до прилавка.

# Торговля в Беларуси # общество # Фотофакт

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