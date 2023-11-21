Карпенко призвал Запад заняться внутренними проблемами и не вмешиваться в дела Беларуси

Выборы превращаются в так называемую политическую дубину, которую пытаются использовать для того, чтобы перевернуть страну или создать проблемы, дестабилизирующие обстановку. Таким мнением в большом эксклюзивном интервью Григорию Азаренку поделился председатель Центральной избирательной комиссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь официально вступает в электоральную кампанию. В 2024-м впервые пройдет единый день голосования. Гражданам предстоит выбрать депутатов всех уровней. Однако не только наша страна готовится к кампании. Не дремлют политики на Западе. Давление извне возрастает, как и вероятность того, что Беларусь вновь попытаются раскачать. Однако к такому повороту мы готовы: опыт 2020-го даром не прошел. Чтобы избежать вмешательства во внутренние дела страны и защитить участников избирательного процесса, приняты меры, в том числе на законодательном уровне. Также Игорь Карпенко подчеркнул, что белорусы выбрали курс, которому будут следовать, и не позволят коллективному Западу диктовать свои правила.

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:

Мы выборы проводим для себя, для своей страны. Это наше внутреннее дело. И уж точно мы не обязаны отчитываться ни перед какими европейскими структурами. Ни относительно нашего законодательства, ни относительно тех избирательных процедур, которые предусмотрены избирательным законодательством. И мы этого делать не будем.

Я вообще себе не могу представить, чтобы наш институт стратегических исследований или Институт социологии вдруг начали проводить опросы поляков, какие они собираются отдавать предпочтения на тех или иных выборах. Это опять же внутренние дела суверенного государства. Они должны проводить эти социологические срезы и исследования в своих интересах, своей страны. А мы должны понимать, что у каждой страны есть свои национальные интересы. Поэтому в этом плане мы не просто открытая избирательная система, мы еще и достаточно дружелюбная избирательная система.