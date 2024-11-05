В Минздраве рассказали, как будут работать поликлиники и больницы на праздники в ноябре

Белорусов на этой неделе ждут большие выходные. В связи с празднованием Дня Октябрьской революции страна будет отдыхать с 7 по 10 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впрочем, работу остановят не все: медучреждения страны продолжат оказывать помощь населению, однако график немного изменится. 7-го числа амбулатории, поликлиники и поликлинические отделения будут принимать пациентов по расписанию праздничного дня. 8 и 9 ноября большинство организаций здравоохранения будут работать «по субботе», за исключением больниц и РНПЦ. В пятницу они будут оказывать услуги по графику трудового дня.