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В Минздраве рассказали, как будут работать поликлиники и больницы на праздники в ноябре

05 ноября 2024 11:25
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Белорусов на этой неделе ждут большие выходные. В связи с празднованием Дня Октябрьской революции страна будет отдыхать с 7 по 10 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минздраве рассказали, как будут работать поликлиники и больницы на праздники в ноябре-2

Впрочем, работу остановят не все: медучреждения страны продолжат оказывать помощь населению, однако график немного изменится. 7-го числа амбулатории, поликлиники и поликлинические отделения будут принимать пациентов по расписанию праздничного дня. 8 и 9 ноября большинство организаций здравоохранения будут работать «по субботе», за исключением больниц и РНПЦ. В пятницу они будут оказывать услуги по графику трудового дня.

В Минздраве рассказали, как будут работать поликлиники и больницы на праздники в ноябре-4

Что касается 16 ноября (этот день в стране будет рабочим из-за переноса), медорганизации будут вести прием пациентов по субботнему расписанию. Также в Министерстве предупредили, что перед посещением врача в период больших выходных не лишним будет позвонить в учреждение и уточнить часы работы.

# Учреждения здравоохранения

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