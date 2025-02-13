Разумное потребление и забота об окружающей среде. Беларусь поднялась на 32 место в мировом рейтинге экологической эффективности, опередив все страны ЕАЭС. Экологические проблемы, с которыми сталкивается человечество, становятся все более актуальными, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В нашей стране им уделяется повышенное внимание, ведь ситуация представляет серьезную угрозу не только для экосистемы, но и для здоровья людей и будущих поколений. В Беларуси только отходов производства ежегодно образуется порядка 200 тысяч тонн. Усугубляет ситуацию резкое увеличение потребления пластмассовых изделий.

Сергей Масляк, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси: Для Республики Беларусь задача по обеспечению экологической безопасности имеет национальный масштаб, одновременно являясь одной из важнейших не только для нашей, но и для других стран. Экосистемы не знают границ, и изменение их естественного баланса на территории одного из государств почти неизбежно повлечет за собой аналогичные изменения на территории другого.

Чтобы минимизировать ущерб, который пластик наносит окружающей среде, и снизить уровень его потребления, с 2020 года в республике ведется работа, направленная на замещение полимерной упаковки на безопасную. Внедрен ряд мер экономического стимулирования для производителей. А переработкой полимерных отходов в стране занимаются более 160 предприятий.

Ольга Сазонова, начальник управления регулирования обращения с отходами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:

В Минприроды ведется реестр введенных в эксплуатацию объектов по использованию отходов. У всех субъектов хозяйствования закреплена обязанность по организации раздельного сбора и передачи таких отходов на использование. Соответственно, ни один субъект хозяйства не получит разрешения на захоронение отходов, для которых есть возможность использования.

В Беларуси работает 81 линия по сортировке твердых коммунальных отходов и девять мусороперерабатывающих заводов. Эти мощности позволяют сортировать более одного миллиона тонн отходов в год. Вводятся в эксплуатацию новые предприятия и линии по утилизации пластика.