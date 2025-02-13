Наталья Эйсмонт прокомментировала освобождение Беларусью американца

Недавнее освобождение американского гражданина из Беларуси – не единственный подобный запрос новой администрации США, сообщила ТАСС пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт.

Она добавила, что Минску продолжают приходить такие запросы из Вашингтона, но при этом предпочтение отдается сохранению конфиденциальности.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила об освобождении трех человек, в том числе гражданина США.