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Наталья Эйсмонт прокомментировала освобождение Беларусью американца

13 февраля 2025 09:11
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Недавнее освобождение американского гражданина из Беларуси – не единственный подобный запрос новой администрации США, сообщила ТАСС пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт.

Наталья Эйсмонт прокомментировала освобождение Беларусью американца-1

Она добавила, что Минску продолжают приходить такие запросы из Вашингтона, но при этом предпочтение отдается сохранению конфиденциальности.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила об освобождении трех человек, в том числе гражданина США.

# Международная политика # Наталья Эйсмонт

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