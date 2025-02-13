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В Минтрансе рассказали о задачах в Год благоустройства и пятилетку качества

13 февраля 2025 07:52
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Масштабные задачи стоят перед транспортной отраслью в Год благоустройства и пятилетку качества. В их числе – обновление техники, цифровизация, развитие инфраструктуры, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минтрансе рассказали о задачах в Год благоустройства и пятилетку качества-2

О стратегических направлениях развития транспортного комплекса рассказали в отраслевом министерстве. Совершенствование маршрутной сети, создание новых сервисов обслуживания пассажиров – в приоритете для сферы автомобильного и городского электрического транспорта. На железной дороге в числе ключевых задач – увеличение объемов контейнерных перевозок, для авиатранспорта – наращивание объемов перевозок пассажиров за счет открытия новых направлений, пополнение парка воздушных судов. Что касается обновления дорожной инфраструктуры, в соответствии с Государственной инвестпрограммой предстоит реконструировать 11 объектов республиканского дорожного хозяйства. При этом главный акцент – на устройство цементобетонных покрытий.

# Министерство транспорта и коммуникаций Республики Беларусь # Год благоустройства

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