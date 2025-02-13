Помочь с выбором будущей профессии – в Минске пройдёт выставка «Образование и карьера»

Вступительная кампания-2025 вышла на старт. Абитуриенты определяются с будущим местом учебы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вступительная кампания-2025 вышла на старт. Абитуриенты определяются с будущим местом учебы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Подать документы станет удобнее: на сайте Республиканского института контроля знаний появится электронная очередь, записавшись в которую, претендент на студенческий билет сможет прийти в приемную комиссию в запланированное время. Выпускники профильных классов, закончившие год на отлично, смогут поступить в вузы своего направления без экзаменов. Список таких учреждений и специальностей размещен на сайте Министерства образования.
Сергей Пищов, начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси:
Все специальности, которые открываются и открыты в учреждениях высшего образования и колледжах, являются востребованными. И выделить какие-то специальности, которые более-менее популярны, считаю не совсем корректным. То есть специальности нужны все. Да, на некоторые специальности есть повышенный спрос у абитуриентов, и это мы видим по более высоким проходным баллам и конкурсам. Традиционно это медицинские специальности, медицинского профиля, специальности в области информационных технологий, педагогические специальности в последние годы тоже набирают популярность.
Образовательная сфера стремится соответствовать запросам экономики, вузы страны открывают новые специальности. В 2025 году в Белорусском государственном технологическом университете впервые пройдет набор по направлению «Проектирование беспилотных летательных аппаратов». О возможностях для поступления выпускники смогут узнать на выставке «Образование и карьера». Она начнет работу уже 14 февраля. Особенность этого года – большее число участников: это и заказчики кадров, и образовательные учреждения.