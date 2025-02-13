На восстановление историко-культурного наследия в Минской области выделено около 17 млн рублей в 2024-м

Сохранить наследие. За 2024 год на ремонт и восстановление исторических и культурных объектов только в Минской области было выделено около 17 миллионов рублей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Идут работы в Будславском костеле. Храм считается малой базиликой. Такой статус в Беларуси имеют всего три объекта. Начальные этапы реставрации почти завершены: усилены фундамент, кровля. Впереди – реконструкция фасада, благоустройство прилегающей территории и внутренний ремонт.

Ксендз Дмитрий Дубовик, настоятель Будславского костела Вознесения Пресвятой Девы Марии: Проводим дополнительные обследования, которые дополнительно касаются грунтов основания и фундамента костела. У нас в проекте уже третья очередь. Планируем за года три завершить проектирование, а все работы по реставрации – 2030, 2033 год, не раньше.

Будславский костел – объект первой категории. Недавно в список историко-культурных ценностей Беларуси добавили орган базилики. Также в перечень планируют включить другие элементы – мебель и входные двери. Всего на территории Мядельского района в списке значимых памятников архитектуры – 56 объектов.

Наталья Бурак, директор Мядельского музея народной славы:

Из них 30 памятников археологии, 7 истории. Также в список включены 18 памятников архитектуры Мядельщины, из них 8 католических храмов, 6 православных и 4 бывших усадебно-парковых ансамблей. Еще одна историко-культурная ценность внесена в государственный список – это нематериальная историко-культурная ценность – торжество в честь почитания иконы Матери Божьей Будславской, или Будславский фест.

Продолжается вовлечение различных объектов в туристический оборот. Важно, чтобы люди как можно больше знакомились с историко-культурным наследием родной страны.