Начальники погранперехода «Урбаны» прокомментировали закрытие пункта пропуска Латвией
Латвийский пункт пропуска «Силене» на границе с Беларусью 19 сентября в 20:00 прекратил свою работу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое решение наши европейские соседи приняли в одностороннем порядке, не уведомив ни белорусскую сторону, ни даже своих собственных граждан, которые в момент начала действия ограничений ожидали очереди на выезд.
Водителей буквально поставили перед фактом. О закрытии пункта пропуска стало известно менее чем за два часа. Теперь, чтобы пересечь границу, людям нужно преодолеть еще 120 километров до ближайшего пункта пропуска. А после такого решения латвийских властей, нагрузка на погранпереход кратно возрастет. Хотя и до закрытия пункта «Урбаны» образовывались очереди и заторы. Его пропускная способность составляла 400 грузовиков в обе стороны.
Очень плохо, что такие моменты получаются, что страдают, во-первых, как перевозчик, так и потребитель, который будет получать этот груз. Очень долго, очень много времени простоя, расходы большие.
Василий Егоров, начальник таможенного поста «Урбаны» Витебской таможни:
В случае образования заторов, которые имелись и во время функционирования двух пунктов пропуска, потоки могут перераспределиться на ближайшие пункты на белорусско-литовской границе. Это «Котловка», «Каменный лог», «Бенякони». Белорусская таможня примет все возможные меры по стабилизации обстановки.
Дмитрий Сковородко, начальник отделения пограничного контроля «Урбаны»:
Весь пункт пропуска в данный момент пуст. Освободившиеся силы, средства и личный состав будут использованы в охране государственной границы на участке ответственности Полоцкого пограничного отряда. При возобновлении пропуска сопредельной стороной мы готовы в любое время также приступить к осуществлению данного пропуска.
Пункт «Урбаны» пользовался большой популярностью среди иностранцев. За прошедший период 2023 года им воспользовались более 140 тысяч граждан Польши и Прибалтики. А в рамках действия безвизового режима в нашу страну через «Урбаны» въехали более 240 тысяч человек со всей Европы.