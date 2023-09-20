Начальники погранперехода «Урбаны» прокомментировали закрытие пункта пропуска Латвией

Латвийский пункт пропуска «Силене» на границе с Беларусью 19 сентября в 20:00 прекратил свою работу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое решение наши европейские соседи приняли в одностороннем порядке, не уведомив ни белорусскую сторону, ни даже своих собственных граждан, которые в момент начала действия ограничений ожидали очереди на выезд.

Водителей буквально поставили перед фактом. О закрытии пункта пропуска стало известно менее чем за два часа. Теперь, чтобы пересечь границу, людям нужно преодолеть еще 120 километров до ближайшего пункта пропуска. А после такого решения латвийских властей, нагрузка на погранпереход кратно возрастет. Хотя и до закрытия пункта «Урбаны» образовывались очереди и заторы. Его пропускная способность составляла 400 грузовиков в обе стороны.