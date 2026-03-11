В Гродненском медуниверситете прошло итоговое распределение выпускников 2026 года

Александр Ходжаев отметил, что система распределения в стране многоступенчатая и учитывает как пожелания выпускников, так и реальные потребности регионов. По его словам, молодые врачи, конечно, стремятся работать ближе к дому и по любимой специальности. Но задачи здравоохранения требуют равномерного распределения кадров, в том числе в сельской местности. Поэтому с каждым студентом заранее ведется индивидуальная работа, чтобы будущий врач понимал, куда он может быть направлен и почему.

Эмоции только позитивные. На предварительном распределении мне было предложено место в Брестском областном роддоме детским анестезиологом-реаниматологам. Это космическая специальность с космическими технологиями. На данный момент времени у нас самое высокотехнологическое оборудование, которое доступно в мире. И оно позволяет оказать достаточный уход новорожденным детям и недоношенным детям.

Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси:

Мы прекрасно понимаем те профессиональные возможности, которые сегодня нужно давать. Мы понимаем преемственность. Это как касается и наставничества, и также тех методов, которым ребят обучают здесь, в университетах, и насколько они могут себя реализовать там уже на рабочих местах. Каждое место работы очень тщательно анализируется по возможностям развивать свои и профессиональные навыки, и конечно быть востребованным как у людей, так и у органов госуправления и Минздрава.

Сегодня в стране востребованы все медицинские специальности. Особенно врачи первичного звена, специалисты амбулаторно-поликлинической помощи и общей практики. Потребности регионов различаются, и распределение формируется после детального анализа кадровой ситуации в каждом из них. Молодые врачи мотивированы, имеют практические навыки и готовы работать как в городах, так и в сельских учреждениях здравоохранения.