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Диалог культур! Роль женщины в развитии Беларуси и Венесуэлы обсудили в Минске

11 марта 2026 07:41
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Диалог культур. Роль женщины в развитии Беларуси и Венесуэлы обсудили в Национальной библиотеке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Диалог культур! Роль женщины в развитии Беларуси и Венесуэлы обсудили в Минске-2

Речь шла о социальной миссии женщин и их вкладе в культурную и общественную жизнь. Затронули вопрос преодоления стереотипов на пути к профессиональному и личному успеху. Особое внимание уделили женской дипломатии как инструменту укрепления дружественных отношений и гуманитарного сотрудничества между странами.

Диалог культур! Роль женщины в развитии Беларуси и Венесуэлы обсудили в Минске-4

Светлана Петрова, председатель Партизанской районной организации ОО «Белорусский союз женщин»:
Эта встреча посвящена нам, женщинам, традиционным семейным ценностям, культурному наследию обеих стран. Обсудили женщин, которые занимают определенные должности, как в Республике Беларусь, так и в Венесуэле. Как женщина может совмещать не только профессиональную деятельность, но еще и семью. С удовольствием мы поделились своими традициями семейными. 

Диалог культур! Роль женщины в развитии Беларуси и Венесуэлы обсудили в Минске-6

Майрена Ньевес, первый секретарь посольства Венесуэлы в Беларуси:
Сегодня мы собрались на это мероприятие, чтобы почтить такой замечательный, красивый праздник, как Международный день женщин. Это в первую очередь. А во-вторых, в нашей стране этот год был объявлен Годом белорусской женщины. Я убеждена в том, что День женщины – это не всего лишь 8 Марта. Нужно его праздновать каждый день.

Встреча позволила участницам обменяться опытом и взглядами на развитие общества, а также способствовала расширению культурного взаимодействия и международного сотрудничества.

# Женщины Беларуси # Год белорусской женщины

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