В Минском зоопарке из спячки вышел медведь Тристан: пока он гуляет только в хорошую погоду и после еды

В Минском зоопарке из зимней спячки вышел бурый медведь Тристан, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В учреждении есть связанная с пробуждением косолапого традиция, которая предвещает приход весны. А медведица Нюра этой зимой так и не поспала и уже вовсю бодрствует. Тристан же пока проводит свои дни в полудреме. Как отмечают сотрудники зоопарка, во время сна медведи не едят. А после их нужно кормить постепенно, чтобы косолапые набирали вес, восстанавливали силы и возвращались в форму.

Оксана Буко, младший научный сотрудник Минского зоопарка:

Медведь, который проснулся, он такой сонный, малоактивный, даже сейчас встретить его в вольере практически невозможно. Он гуляет один раз в день, после того как поест. И то не всегда – только в хорошую погоду.

Помимо медведей, в зоопарке проснулись барсуки и еноты. Сотрудники стараются создать им максимально комфортные условия и обеспечить хорошим кормом.