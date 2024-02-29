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В Минском зоопарке из спячки вышел медведь Тристан: пока он гуляет только в хорошую погоду и после еды

29 февраля 2024 17:33
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В Минском зоопарке из зимней спячки вышел бурый медведь Тристан, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минском зоопарке из спячки вышел медведь Тристан: пока он гуляет только в хорошую погоду и после еды-1

В учреждении есть связанная с пробуждением косолапого традиция, которая предвещает приход весны. А медведица Нюра этой зимой так и не поспала и уже вовсю бодрствует. Тристан же пока проводит свои дни в полудреме. Как отмечают сотрудники зоопарка, во время сна медведи не едят. А после их нужно кормить постепенно, чтобы косолапые набирали вес, восстанавливали силы и возвращались в форму.

В Минском зоопарке из спячки вышел медведь Тристан: пока он гуляет только в хорошую погоду и после еды-4

Оксана Буко, младший научный сотрудник Минского зоопарка:
Медведь, который проснулся, он такой сонный, малоактивный, даже сейчас встретить его в вольере практически невозможно. Он гуляет один раз в день, после того как поест. И то не всегда – только в хорошую погоду.

Помимо медведей, в зоопарке проснулись барсуки и еноты. Сотрудники стараются создать им максимально комфортные условия и обеспечить хорошим кормом.

# Зоопарк # общество

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