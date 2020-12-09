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В минском транспорте подорожал проезд. Сколько будут действовать старые талоны?

09 декабря 2020 15:08
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Новости Беларуси. 9 декабря в Минске подорожал проезд в городском и пригородном транспорте, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В минском транспорте подорожал проезд. Сколько будут действовать старые талоны?-1

Так, одна поездка в наземном стоит 75 копеек, в метро – 80 копеек, в экспресс-маршрутах – 90.

Талоны, купленные ранее, будут действительны до 7 января. Неиспользованные билеты на одну поездку можно будет обменять на новые с соответствующей доплатой.

# Общественный транспорт # общество # Фотофакт

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