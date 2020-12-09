В минском транспорте подорожал проезд. Сколько будут действовать старые талоны?

Новости Беларуси. 9 декабря в Минске подорожал проезд в городском и пригородном транспорте, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Так, одна поездка в наземном стоит 75 копеек, в метро – 80 копеек, в экспресс-маршрутах – 90.

Талоны, купленные ранее, будут действительны до 7 января. Неиспользованные билеты на одну поездку можно будет обменять на новые с соответствующей доплатой.