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«Один человек ничего не сделает, надо быть командой». Школьники из Мяделя выиграли Международный турнир по робототехнике

09 декабря 2020 15:00
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Новости Беларуси. Ученики Мядельской гимназии-интерната стали победителями Международного командного турнира по робототехнике, который проходил онлайн, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Один человек ничего не сделает, надо быть командой». Школьники из Мяделя выиграли Международный турнир по робототехнике-1

Ученикам необходимо было написать программу с несколькими задачами, которая и должна была управлять роботом. От точности кода зависела правильность движений машины, поэтому внимание уделялось даже мелочам. В призерах оказались старшеклассники.

«Один человек ничего не сделает, надо быть командой». Школьники из Мяделя выиграли Международный турнир по робототехнике-4

Никита Жуковский, ученик Мядельской гимназии-интерната:
Турнир запомнился тем, что он проходит в необычной, дистанционной форме. Интересно посмотреть, как это делают другие – выполняют задачу, алгоритмы разные. Можно чему-то научиться.

«Один человек ничего не сделает, надо быть командой». Школьники из Мяделя выиграли Международный турнир по робототехнике-7

Георгий Морозов, ученик Мядельской гимназии-интерната:
Во время того, как готовишься к соревнованиям, ты сплачиваешься со своим другом, потому что надо действовать вместе. Потому что один человек ничего не сделает, надо быть командой обязательно.

«Один человек ничего не сделает, надо быть командой». Школьники из Мяделя выиграли Международный турнир по робототехнике-10

Вячеслав Савчик, учитель Мядельской гимназии-интерната:
Они приобретают большой дополнительный багаж знаний – это те же физика и математика плюс технические навыки. Есть ребята, которые собственными руками – не из конструктора – изготавливают роботов.

«Один человек ничего не сделает, надо быть командой». Школьники из Мяделя выиграли Международный турнир по робототехнике-13

«Один человек ничего не сделает, надо быть командой». Школьники из Мяделя выиграли Международный турнир по робототехнике-15

Всего в турнире участвовали около 200 команд. Кстати, школьники из Мяделя традиционно показывают высокие результаты на таких соревнованиях.

# Роботы # общество # Никита Жуковский # Георгий Морозов # Вячеслав Савчик # Фотофакт

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