«Один человек ничего не сделает, надо быть командой». Школьники из Мяделя выиграли Международный турнир по робототехнике

Новости Беларуси. Ученики Мядельской гимназии-интерната стали победителями Международного командного турнира по робототехнике, который проходил онлайн, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Ученикам необходимо было написать программу с несколькими задачами, которая и должна была управлять роботом. От точности кода зависела правильность движений машины, поэтому внимание уделялось даже мелочам. В призерах оказались старшеклассники.

Никита Жуковский, ученик Мядельской гимназии-интерната:

Турнир запомнился тем, что он проходит в необычной, дистанционной форме. Интересно посмотреть, как это делают другие – выполняют задачу, алгоритмы разные. Можно чему-то научиться.

Георгий Морозов, ученик Мядельской гимназии-интерната:

Во время того, как готовишься к соревнованиям, ты сплачиваешься со своим другом, потому что надо действовать вместе. Потому что один человек ничего не сделает, надо быть командой обязательно.

Вячеслав Савчик, учитель Мядельской гимназии-интерната:

Они приобретают большой дополнительный багаж знаний – это те же физика и математика плюс технические навыки. Есть ребята, которые собственными руками – не из конструктора – изготавливают роботов.