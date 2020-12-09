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Где в Минске отремонтируют мосты и путепроводы?

09 декабря 2020 14:43
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Новости Беларуси. Большой дорожный ремонт продолжается. 27 мостов и путепроводов отремонтируют в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Где в Минске отремонтируют мосты и путепроводы?-1

Так, в 2021 году дорожное покрытие поменяют на мостах через Свислочь на Денисовской, Орловской, Голодеда и Малинина. Реконструкция затронет пересечение МКАД и Гинтовта в Уручье. Капитально обновят 19-й и 30-й километры кольцевой дороги. В целях безопасности на этих участках установят знаки, запрещающие проезд большегрузам.

Где в Минске отремонтируют мосты и путепроводы?-4

Также в ближайших планах модернизация путепровода через железнодорожные пути в районе станции Минск-Товарный, мостов на проспекте Жукова и улице Московской.

Еще 14 объектов планируют отремонтировать до 2025 года.

# Мосты Беларуси # общество # Фотофакт

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