Где в Минске отремонтируют мосты и путепроводы?

Новости Беларуси. Большой дорожный ремонт продолжается. 27 мостов и путепроводов отремонтируют в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Так, в 2021 году дорожное покрытие поменяют на мостах через Свислочь на Денисовской, Орловской, Голодеда и Малинина. Реконструкция затронет пересечение МКАД и Гинтовта в Уручье. Капитально обновят 19-й и 30-й километры кольцевой дороги. В целях безопасности на этих участках установят знаки, запрещающие проезд большегрузам.